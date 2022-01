onvista Mahlzeit: Dax bleibt unentschlossen – Apple, LVMH, BASF und Wasserstoff-Aktien fallen weiter ins Bodenlose

Replaced by the video

Es ist einfach nur nervig. Der Dax kann sich weiterhin für keine klare Richtung entscheiden. Jede Kurserholung wird zum Abverkauf genutzt – so auch heute. Aus „Buy the dip“ ist wohl „Sell the Rallye“ geworden. Das bedeutet die Umschichtung vieler großer Anleger scheint noch nicht beendet zu sein und die Schaukelbörse dürfte noch einen Zeit lang weitergehen.

Während Apple alles richtig macht, scheint bei Robinhood nicht mehr viel zu klappen. Während der Techgigant neue Rekordwerte präsentierte, muss der Neobroker immer kleinere Brötchen backen. Man darf gespannt sein, ob Cathie Wood diesen Dipp auch noch kauf. Sie hat ja diese Woche gesagt: „Innovation ist im Angebot!“ Bei dem Kurssturz von Robinhood müsste sie jetzt eigentlich sagen: Innovation bekommt man hinterhergeworfen!

LVMH, Dow und Givaudant haben heute ebenfalls ihre Zahlen veröffentlicht. Wir schauen mal, wie sich die Eckdaten auf die Konkurrenz aus dem Dax auswirkt. Die Bilanz von ITM Power ist heute ebenfalls ein Thema. Wasserstoff-Aktien fallen aktuell fast alle in den Keller. Sehen wir Wasserstoff-Titel im Angebot?

Die Aktien der heutigen Sendung:

