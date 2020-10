onvista Mahlzeit: Dax bleibt vorsichtig – Bayer, Infineon, Siemens und Moderna wird dieses Jahr wohl keinen Corona-Impfstoff auf den Markt bringen

Der Dax kann sich weiterhin nicht für eine klare Richtung entscheiden. Im Laufe des Tages hat er schon mehrfach die Vorzeichen gewechselt. Dabei stehen an der Wall Street die Zeichen wieder auf Erholung. Der Deutsche Leitindex mag da aber nicht so richtig mitziehen und liegt zur Mittagszeit wieder leicht im Plus. Entschieden ist die weitere Richtung damit aber noch lange nicht.

Die größten Hingucker liefern heute Bayer und Infineon im Leitindex. Die eine Aktie stürmt an die Spitze im Dax und die andere bricht zweistellig ein und erholt sich jetzt wieder langsam. Erstaunlich ruhig ist es heute in den hinteren Reihen. Hier halten sich die Unternehmen vornehm zurück.

