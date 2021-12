onvista Mahlzeit: Dax hält mal kurz inne – Intel, Valneva, Infineon und VW schmiedet große Allianz mit Umicore, Vulcan Energie sowie 24M

Replaced by the video

Heute legt der Dax mal etwas die Füße hoch. Nach der steilen Erholung von Dienstag hat er sich das auch verdient. Die Nachrichtenlage gibt aktuell auch keinen sonderlichen Schub. HelloFresh verfehlt beim Ausblick die Erwartungen und Infineon und BASF haben mit Abstufungen zu kämpfen. Da wartet der deutsche Leitindex lieber mal ab und schaut wie die Börsen in Übersee in den Tag starten.

Nach ein paar Tagen deutlich im Minus, legt die Aktie von Valneva heute wieder zu. Bahrain hat 1 Millionen Dosen des „wahrscheinlich“ kommenden Impfstoffes bestellt. Das reicht für ein zweistelliges Plus. Abspaltungen sind gerade en vouge. Daimler bringt die Trucksparte an die Börse, Thyssenkrupp plant ein IPO seiner Wasserstoffperle und jetzt ist Intel an der Reihe. Auch hier gibt es einen Diamanten im Konzern. Der soll jetzt im kommenden Jahr sein Comeback an der Börse feiern. Reicht das für einen Kauf der Intel Aktie?

Neben Intel gibt es noch einen Konzern aus der Schweiz, der Dienstag noch einmal bekräftigt hat seine E-Mobility-Sparte an die Börse zu bringen. Ladesäulen die 4 E-Flitzer in 15 Minuten aufladen können. Hört sich nach einer sehr spannenden Sache an.

Werbung Knock-Outs zur Allianz Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!