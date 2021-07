onvista Mahlzeit: Dax hinkt US-Börsen hinterher – Nvidia, Meyer Burger, VW, BASF und wird Varta zum nächsten Sorgenkind nach Curevac

Replaced by the video

Während die großen US-Indizes in dieser Woche zwischen ein und zwei Prozent zugelegt haben, kommt der Dax auch eine Wochenausbeute von 0,27 Prozent. Während Nasdaq und S&P auf neue Höchststände eilen, schaut der deutsche Leitindex etwas lustlos zu. Schaut man sich die Lage seit Jahresanfang allerdings an, so liegt der Dax in etwas gleich auf mit Dow Jones & Co.

Dieselskandal holt VW ein, Abstufung Varta und Kapitalerhöhungen

Die Woche hatte es wieder in sich. Kurz vor dem offiziellen Startschuss in die Berichtssaison mussten Micron Technology und Walgreens Donnerstag feststellen, dass gute bis sehr gute Zahlen nicht vor Kursverlusten schützen.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung Index wird steigen Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Kapitalerhöhungen von Nordex und Meyer Burger haben Mittwoch für lange Gesichter bei den Anlegern gesorgt. Beide Aktien sind zweistellig abgestürzt. Bei einer von beiden hat Redaktionsleiter Markus Weingran den kräftigen Rücksetzer allerdings mit Nachkäufen im Musterdepot ausgenutzt.

Mittwoch hatten die Papiere der Shop Apotheke damit zu kämpfen, dass das E-Rezept nicht pünktlich am 1. Juli zur Verfügung steht. Das Interesse von Knorr-Bremse an Hella schmeckte den Anlegern auch nicht wirklich. Haben sich hier trotzdem Chancen ergeben?

Dienstag war es dann die Aktie von Varta, die die Grätsche machte. Eine Reduce-Empfehlung von Kepler Cheuvreux schickte die Aktie auf Talfahrt. Dienstag haben wir geklärt, ob die Analyse ein Grund zur Sorge ist.

Gut in die neue Woche gestartet sind viele Werte aus der Wasserstoffbranche. Welche Werte sich jetzt noch für das Depot eignen, hat sich Markus Weingran in der Folge von Montag genauer angeschaut.

Freitag: Dax klettert ein Stück nach oben - Virgin Galactic, Sony, VW und Elon Musk twittert nächste Kryptowährung nach oben

Donnerstag: Dax nur kurz besser drauf - Curevac, Nordex, Manz und letzte Chance bei Meyer Burger?

Mittwoch: Dax im Rückwärtsgang - Moderna, VW, Knorr-Bremse und Shop Apotheke kämpft mit dem E-Rezept

Dienstag: Nasdaq treibt Dax an - Nvidia, Coinbase, BASF und Varta leidet mal wieder unter der Konkurrenz aus Fernost

Montag: Dax ist lustlos - JinkoSolar, Varta, Teamviewer und Wasserstoff-Aktien kommen wieder in Schwung