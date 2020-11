onvista Mahlzeit: Dax scheint US-Wahl abzuhaken – Amazon, BYD, Lufthansa und die Zahlen von Nel sowie PowerCell überzeugen nicht komplett

Langsam nimmt der in Zweifel geratene Wahlsieg von Herausforderer Joe Biden Konturen an. Das Donald Trump schon ein Heer von Anwälten auf den Weg geschickt hat, um die Abstimmungen in verschiedenen Bundesstaaten anzufechten, scheint die Märkte nicht großartig zu stören. Anscheinend werden Donald Trump nicht viel Chancen bei seinem Vorhaben eingeräumt. Nach einem starken Mittwoch legt der Dax auch heute weiter zu und liegt gegen Mittag über 1 Prozent im Plus. Die Corona-Sorgen sind aktuell wieder einmal ausgeblendet.

Viel Zeit darüber nachzudenken haben die Anleger auch nicht, denn heute zieht das zweite Zahlengewitter über die Märkte. Munich Re, HeidelbergCement, ProSieben, ShopApotheke und die Commerzbank ist nur eine kleine Auswahl der Bilanzen, die heute auf den Tisch gelegt wurden.

Auch Nel und PowerCell haben heute ihre Bücher für das dritte Quartal geöffnet. Am bisherigen Bild hat sich aber weiterhin nicht viel geändert. Wie immer verhindert eine Kennzahl bei Nel schlimmeres im Kurs.

