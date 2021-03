onvista Mahlzeit: Dax schnuppert wieder am Allzeithoch – Tesla, Adidas, Zooplus und chinesische Aktie verbrennen Milliarden von Dollar

Replaced by the video

Viele Anleger, die in dieser Woche in ihr Depot genau beobachtet haben, mögen es vielleicht kaum glauben, aber auf Wochensicht hat der Dax fast ein Prozent zugelegt und schnuppert wieder an seinem Allzeithoch. Allerdings haben die Highflyer den vergangenen Monate weiterhin einen schweren Stand. Daher dürften nicht wenige Depots, trotz der positiven Entwicklung im Dax, viele roten Zahlen gesehen haben. Besonders stark hat es in dieser Woche die chinesischen Lieblinge Alibaba & Co erwischt. Wie mit Aktien aus dem Reich der Mitte umgegangen werden sollte, hat Markus Weingran in der Donnerstags-Ausgabe von Mahlzeit gezeigt.

Zu Wochenbeginn stand die Tesla-Aktie mit dem neu ausgerufenen Kursziel von Cathie Wood im Mittelpunkt. Die Chefin von Ark Invest und ihr Team sehen zwar noch ein enorm hohes Potenzial bei der Aktie, stehen mit dieser Meinung allerdings eher alleine da. Man darf gespannt sein, wer am Ende recht hat.

Zahlen gab es diese Woche auch noch. Besonders EON und Zooplus haben nach ihren Bilanzen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen.

Lassen Sie die Nachrichten und Bilanzen der vergangenen Woche noch einmal in aller Ruhe mit Mahlzeit Revue passieren:

Donnerstag: Dax hält sich wacker - Xiaomi, Adidas, Zooplus und Lithium-Aktie zieht ins Musterdepot ein!

Mittwoch: Dax knabbert am Lockdown Hickhack - Gamestop, Bitcoin, EON und sollte BYD aus dem Depot fliegen?

Dienstag: Lockdown-Verlängerung belastet Dax zu Handelsbeginn - Tesla, VW, Nemetschek und trumpfen die Corona-Gewinner jetzt wieder groß auf?

Montag: Dax überraschend robust - Vuzix, Infineon, Deutz und Cathie Wood mit Hammer-Kursziel für Tesla

