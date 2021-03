onvista Mahlzeit: Dax tastet sich langsam ans Allzeithoch – Alibaba, Varta, Wasserstoff und neues Musterdepot für Dividenden-Jäger

Replaced by the video

Einen Tag vor der Sitzung der EZB wagt sich der deutsche Leitindex wieder einen Schritt nach vorne. Gute Vorgaben aus Übersee und besonders die Nachrichten und Zahlen von VW treiben den Dax heute an. Trotz eines miserablen Start ins abgelaufene Geschäftsjahr haben es die Wolfsburger noch geschafft schwarze Zahlen zu präsentieren. Die Ergebniskennziffern lagen zwar klar unter Vorjahresniveau, aber der Ausblick und die neuen Pläne und Kooperation im Bereich Elektrifizierung überzeugen die Anleger heute komplett. Die Aktie setzt sich mit einem kräftigen Plus an die Spitze im Dax.

Im MDax zieht die Aktie von Varta kräftig an. Es muss nicht mehr spekuliert werden, ob der Konzern in Geschäft mit Autobatterien einsteigt, sondern nur noch wann. Die „WirtschaftsWoche“ hatte zuerst darüber Berichtet, dass der Batteriespezialist mit seinen Plänen schon ziemlich weit ist. Diese Annahme hat der Vorstandsvorsitzende, Herbert Schein, dann auch heute im Laufe des Tages bestätigt. Fehlt jetzt nur noch der erste Kunde?

Zudem hat Redaktionsleiter Markus Weingran ein neues Musterdepot aufgelegt. Es soll Anregungen für Dividenden-Jäger liefern.

Werbung Knock-Outs zur Alibaba Aktie Kurserwartung Alibaba-Aktie wird steigen Alibaba-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de