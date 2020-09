onvista Mahlzeit: Dax verliert wieder den Mut – Nvidia, BioNTech, BP und Adidas schließt Kooperation mit Peloton ab

Der deutsche Leitindex ist gut in die neue Woche gestartet. Gegen Mittag verliert er allerdings die Courage in höhere Gefilde aufzusteigen. Dabei gab es am Wochenende gleich ein Bündel gute Nachrichten. Die einzige dunkle Wolke, die aktuell etwas größer wird, ist Boris Johnson und seine „Arbeit“ für einen harten Brexit.Gleich drei starke Partnerschaften machen von sich reden. Zwei davon wurden an diesem Wochenende quasi neu gegründet: Nvidia/Softbank und Adidas/Peloton. Das Duo Pfizer/Biontech gibt es schon etwas länger, aber deswegen ist die Nachricht nicht weniger interessant.

