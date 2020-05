Obwohl an der Wall Street lediglich die Techwerte die grüne Fahne hochgehalten haben, ist der Dax heute wieder etwas mutiger und wagt sich einen kleinen Schritt nach vorne. Allerdings zeigen die Ausschläge bei Beyond Meat oder Morphosys, dass etwas nicht ganz richtig läuft an den Märkten.

Die Aktie von Zalando macht heute ebenfalls einen großen Sprung in die Höhe. Beim Wasserstoffspezialisten Nel hingegen sieht man eher lange Gesichter. Die Zahlen sind nicht wirklich überzeugend. Lediglich volle Auftragsbücher dürften einen größeren Absturz der Aktie verhindert haben. Damit bleibt das Bild gleich. Die Norweger müssen wieder liefern, sonst dürfte die Fantasie nachlassen.

