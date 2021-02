onvista Mahlzeit: Dax weiter auf der Hut – Walt Disney, Palantir, Telekom und Katerstimmung bei vielen Cannabis-Werten

Replaced by the video

Die Lage im deutschen Leitindex ist angespannt. Sie kann sich jederzeit aufhellen, aber sie kann auch kippen. Es braucht wohl nur einen kleinen Funken, damit der Dax sich für eine Richtung entscheidet. Die Berichtssaison ist so gut wie durch und daher rücken wieder andere Themen in den Fokus der Anleger: Ist die hohe Bewertung vieler Konzerne berechtigt, wo kommt neue Fantasie her und wie lange kann die Börse nur in eine Richtung laufen?

Das die Börse eben keine Einbahnstraße Richtung Norden ist bekommen Anleger, die in der Cannabis-Branche investiert sind gerade zu spüren. Der Hype in vielen Werten war nur von kurzer Dauer. Die Aktie von Tilray ist am Donnerstag schon wieder um rund 50 Prozent zurückgekommen. Dafür setzt die Aktie von NanoRepro ihren steilen Anstieg fort. Nachdem es am Donnerstag um 25 Prozent in die Höhe ging, packt das Papier heute noch einmal 12 Prozent oben drauf.

