onvista Mahlzeit: Dax will nicht so recht über 13.000 – Tesla, RWE, Deutz und zwei Neuzugänge im Musterdepot

Auch heute tut sich der Deutsche Leitindex schwer über die Marke von 13.000 Punkten zu springen. Der gestrige Ausflug über die Runde Marke war im Laufe des Tages auch ziemlich schnell wieder zu den Akten gelegt. Immerhin hat es der Dax geschafft sich gegen Mittag wieder ins Plus zu schwingen.

An der Börse geht es mittlerweile vieles ziemlich schnell. Curevac springt in nicht mal einer Woche an die Börse, RWE führt mal schnell eine Kapitalerhöhung durch und zwei US-E-Autobauer folgen dem Beispiel von Nikola Corp. Lohnt es sich die Aktie zu beobachten?

Bei zwei anderen Werten hat sich Redaktionsleiter Markus Weingran entschieden. Einmal Biotech und einmal Immobilien wandern heute ins Musterdepot.

