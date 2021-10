onvista Mahlzeit: Dax wird wieder mutiger – Curevac, SAP, VW und geht bei Solarwerten jetzt wieder die Post ab?

Replaced by the video

Pünktlich zum offiziellen Startschuss für die Quartalsberichtssaison werden die Anleger wieder etwas mutiger. Gegen Mittag liegt der deutsche Leitindex fast 0,8 Prozent im Plus. Angetrieben wird er Dax von guten vorläufigen Zahlen von SAP und Sartorius, die heute nach einem Analystenlob kräftig anspringen. Das ganze Bild rundet dann JPMorgan mit ebenfalls guten Zahlen für das dritte Quartal ab.

Curevac hat seinen Impfstoff der ersten Generation endgültig zu den Akten gelegt, VW bringt vielleicht eine weitere Sparte an die Börse und die Zahlen von Cropenergies kommen bei den Anleger überhaupt nicht gut an. Dafür haben die Solarwerte Dienstag kräftig zugelegt. Ist das der Auftakt einer neuen Rallye in der Branche?

