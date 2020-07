onvista Mahlzeit: Moderna und Fed wischen Corona-Sorgen weg – Apple, Wirecard, Ballard Power und gibt es zwei neue vegane Raketen ala Beyond Meat?

Montag waren die Corona-Sorgen noch voll da und besonders die US-Technologie-Werte standen kräftig unter Druck. Zwei Aussagen in den späten Handelsstunden der Wall Street haben die Lage am Dienstag aber wieder einmal verändert. Zum einen gab es Neuigkeiten zum Impfstoffkandidaten von Moderna und zum anderen hat Lael Brainard ,Gouverneurin der US-Notenbank, gesagt, die Fed sollte für einen anhaltenden Zeitraum in großem Umfang Vermögenswerte aufkaufen, um die Wirtschaft in einem von der Viruskrise verursachten „dichten Nebel der Unsicherheit“ wieder anzukurbeln. Damit waren die Corona-Sorgen auf einen Schlag wieder ganz klein und der Dax liegt zur Mittagszeit über der Marke von 12.800 Punkten.

Die Vertreter des Dax halten sich heute allerdings mit Nachrichten vornehm zurück. Dafür spielt in den hinteren Reihen die Musik ganz schön laut. Drägerwerk hat die Prognose erhöht, Zooplus traut sich noch mehr zu und bei Varta soll es angeblich nicht mehr lange dauern, bis der Batterieproduzent freundlicher in die Zukunft blickt.

