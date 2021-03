Replaced by the video

Wer die vergangene Woche in sein Depot geschaut hat, der wird es wahrscheinlich kaum glauben, aber der Dax hat in der vergangenen Woche tatsächlich unterm Strich ein Plus erreicht – uns zwar fast ein Prozent. Geblutet haben die Techwerte – die Highflyer der vergangenen Monate. Wie gewohnt haben Anleger mit Zins- und Inflationssorgen zuerst bei den riskanten, gut gelaufenen Position die Reißleine gezogen.

Somit standen besonders die Branchen Tech, Solar- und Windkraft sowie Wasserstoff unter Druck. Hier setzten die Aktien ihre Talfahrt auch in der vergangenen Woche fort und korrigieren damit teilweise um 30 Prozent und mehr. Sollten sich Anleger jetzt aus den Werten verabschieden?

Die Woche im Rückblick mit onvista Mahlzeit:

Donnerstag: Highflyern geht es erneut an den Kragen - Walt Disney, Siemens Energy, Lufthansa und BYD trotz guter Nachricht deutlich tiefer

Mittwoch: Dax knackt Allzeithoch - Siemens Energy, Shop Apotheke, Delticom und neuer Wert im Musterdepot

Dienstag: Dax kämpft - Nio, Daimler, Infineon und wandelt Teamviewer jetzt auf den Spuren von Musterdepot-Rakete Vuzix?

Montag: Dax erholt sich - Fisker, Tesla, BYD, VW und ITM Power bandelt weiter mit Shell an

