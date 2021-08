onvista-Wochenausblick: Dax dürfte seine Odyssee fortsetzen – auch Quartalsberichtssaison vermag den Märkten keine deutlichen Impulse zu geben

Auch wenn es allmählich langweilig wird: Die Hängepartie des Dax auf hohem Niveau hat gute Chancen auf eine Fortsetzung in der neuen Woche. Nach oben wie nach unten geht unverändert wenig. „Auf der Oberseite fehlt insgesamt die Schwungkraft, auf der Unterseite ist der Abgabedruck noch zu gering, um eine größere Korrektur einzuleiten“, fasste Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba das Bild zusammen.

Seit zwei Monaten hängt der deutsche Aktienindex nun schon unterhalb von 15 800 Punkten fest. Nach unten lotete der Dax jüngst mit rund 15 050 Zählern das Tief dieser Konsolidierung auf hohem Niveau aus.

Die Saison der Quartalsberichte von Unternehmen vermag die Kurse nicht mehr anzuschieben. Nach den Zahlen der Dax-Konzerne Deutsche Börse , Deutsche Bank , Heidelbergcement , Fresenius SE und Fresenius Medical Care (FMC) sowie Linde überwogen die Verluste.

„Die Messlatte für die Unternehmen in der laufenden Berichtssaison hängt einfach zu hoch“, schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Die tatsächlichen Markterwartungen lägen oft über den Konsensprognosen von Analysten. Übertreffen die Unternehmen mit ihren Bilanzen dann die Konsensschätzungen, löse das keine Euphorie mehr aus.

Etwas anders ist die Lage in den USA, wo die Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 am Donnerstag neue Rekordmarken erreichten. Dort haben nach Angaben der Landesbank LBBW inzwischen mehr als die Hälfte der 500 Unternehmen im S&P ihre Quartalsbilanzen veröffentlicht. Etwa neun von zehn der Unternehmen schlugen demnach die Erwartungen. „Selbst wenn man bedenkt, dass die Übererfüllung der Zahlen schon fast Normalität ist, so ist dies dennoch ein beachtlicher Wert“, schrieb Aktienstratege Frank Klumpp.

Hierzulande muss sich erst noch zeigen, ob die Zahlenflut in der neuen Woche dem Dax noch einen wesentlichen Impuls geben kann. Mit einem Dutzend Dax-Konzernen wird es noch einmal turbulent, darunter sind Namen wie Adidas , Allianz , Bayer , BMW und Siemens .

Für den konjunkturellen Höhepunkt der neuen Woche müssen sich die Investoren gedulden, der US-Arbeitsmarktbericht für Juli steht erst am Freitag auf der Agenda. Im Fokus stehen wie immer das Ausmaß der Zunahme der Beschäftigung und die Löhne und Gehälter. „Die beiden entscheidenden Zielgrößen für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed“, wie LBBW-Stratege Klumpp schrieb.

Termine für die kommende Woche:

MONTAG, DEN 02. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (Analystencall 10.00 h)

07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: PWO, Halbjahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: bet-at-home.com, Halbjahreszahlen

ITA: Ferrari, Q2-Zahlen

NLD: NXP Semiconductors, Q2-Zahlen

USA: Mosaic, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 06/21

08:00 RUS: Markit Russland PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

08:30 CHE: Verbraucherpreise 07/21

09:00 NLD: NEVI PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q3/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:30 CZE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (endgültig)

16:00 USA: Bauinvestitionen 06/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 07/21

DIENSTAG, DEN 03. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 GBR: Standard Chartered, Halbjahreszahlen

06:45 DEU: Teamviewer AG, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 10.30 h)(

07:00 DEU: Fraport, Q2-Zahlen

07:00 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen

07:00 NLD: DSM, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: BMW, Halbjahreszahlen (Pressecall 10.00 h)

07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (Call 11.00 h)

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Halbjahreszahlen

07:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen

12:30 USA: Blue Apron, Q2-Zahlen

12:55 USA: Under Armour, Q2-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: AT&S, Q2-Zahlen

ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen

ITA: Assicurazioni Generali, Halbjahreszahlen

USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen

USA: Eaton, Q2-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q2-Zahlen

USA: Lyft, Q2-Zahlen

USA: DuPont de Nemours, Q2-Zahlen

USA: Avis Budget, Q2-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 07/21

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 07/21

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 07/21

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Juli)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 06/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 06/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/21 (endgültig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

13:00 POL: Polens Verfassungsgericht entscheidet voraussichtlich über die Frage des Vorrangs von nationalem Recht gegenüber EU-Recht

MITTWOCH, DEN 04. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Vailant, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen (Call 10.30 h)

07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (detailliert) (Pressecall 8.30 h)

07:00 DEU: Norma, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Halbjahreszahlen

07:00 JPN: Toyota Motor, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen (detailliert) (Video-Call 11.00 h)

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

07:45 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen

08:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

13:00 USA: New York Times, Q2-Zahlen

13:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen

17:40 DEU: Patrizia, Halbjahreszahlen

22:05 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: VDA / KBA / VdiK, Kfz-Neuzulassungen 07/21

GBR: Next, Q2-Umsatz

GBR: Ferrexpo, Halbjahreszahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen

USA: BorgWarner, Q2-Zahlen

USA: Etsy, Q2-Zahlen

USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen

USA: McKesson, Q1-Zahlen

USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 07/21 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 07/21

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 06/21

09:15 ESP: PMI Dienste 07/21

09:45 ITA: PMI Dienste 07/21

09:50 FRA: PMI Dienste 07/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 07/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 07/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 06/21

10:00 EUR: PMI Dienste 07/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 07/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 06/21

14:15 USA: ADP Beschäftigung 07/21

15:45 USA: Markit PMI Dienste 07/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 07/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pk Allianz pro Schiene „Deutschlands Schienenpolitik im europäischen Vergleich“

DONNERSTAG, DEN 05. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen (Pressecall 8.00 h, Analystencall 9.15 h)

07:00 DEU: Lufthansa, Q2-Zahlen (Call 10.30 h)

07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Aurubis, 9Montaszahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Kuka, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (Pressecall 10.00 h, Analystencall 14.00 h)

07:00 AUT: S&T, Q2-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Adecco, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen

07:25 DEU: Compugroup Medical, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Halbjahreszahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 14.00 h)

07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen (Analystencall 14.00 h)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q2-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Halbjahreszahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 8.15 h)

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen

07:30 NLD: Shop Apotheke, Q2-Zahlen (detailliert)

07:40 DEU: ElringKlinger, Q2-Zahlen

07:45 DEU: New Work, Q2-Zahlen

07:45 DEU: Baywa, Halbjahreszahlen (Halbjahres-Pk 10.30 h)

08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Süss Microtec, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Rhön Klinikum, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen

08:00 FIN: Outokumpu, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen

08:00 JPN: Suzuki Motor, Q1-Zahlen

08:30 DEU: Continental, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung (online)

09:00 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 06/21

12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen

14:00 USA: Kellogg, Q2-Zahlen

17:50 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen

22:15 USA: News Corp, Q4-Zahen

22:05 USA: Zynga, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: VAT, Halbjahreszahlen

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen

USA: American International Group, Q2-Zahlen

USA: Dropbox, Q2-Zahlen

USA: ResMed, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 07/21

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 06/21

09:00 CZE: Einzelhandelsusmatz 06/21

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 07/21

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

14:30 USA: Handelsbilanz 06/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 07/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Nationaler Waldgipfel „Waldsterben 2.0“, Wershofen

FREITAG, DEN 06. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Stratec, Halbjahreszahlen (Call 14.00 h)

07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (Pressecall 8.30 h, Analystencall 14.00 h)

07:00 DEU: Covestro, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Vonovia, Halbjahreszahlen (Call 7.30 h)

07:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Halbjahresumsatz

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Halbjahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, 9Monatszahlen

08:00 DEU: Dr. Hönle, 9Montaszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 DEU: Industrieproduktion 06/21

08:00 FIN: Handelsbilanz 06/21 (vorab)

08:45 FRA: Handelsbilanz 06/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 06/21

09:00 CHE: Währungsreserven 07/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 06/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 06/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 07/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 06/21 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 06/21

EUR: S&P Ratingergebnis ESM

EUR: Fitch Ratingergebnis Norwegen

EUR: Moody’s Ratingergebnis Malta, Tschechien

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: onvista