onvista-Wochenausblick: Geopolitische Spannungen bleiben Gefahr für den Dax

Wie gewonnen, so zerronnen. Nachdem der Dax am ersten Handelstag des neuen Jahres noch in Richtung Rekordhoch geschnellt war, folgte tags darauf der Schock: Die verschärften Spannungen zwischen den USA und dem Iran nach der Tötung eines ranghohen iranischen Generals durch das US-Militär rissen den deutschen Leitindex in die Tiefe. Auch in der neuen Woche drohen dem Börsenbarometer Experten zufolge Verluste. Der schwelende Konflikt im Nahen Osten könnte mit weiteren Eskalationen zumindest kurzfristig eine Belastung für die Aktienmärkte werden, schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank.

„Wenn dieser Konflikt weiter eskaliert, sind Turbulenzen an den Börsen unvermeidlich“, schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Diese Auseinandersetzung habe das Potential, politisch und wirtschaftlich extreme Turbulenzen auszulösen. Der drastische Anstieg des Ölpreises sei möglicherweise erst ein klitzekleiner Vorgeschmack auf das, was da noch kommen könne.

Marktstratege Andreas Lipkow von der Comdirect Bank allerdings äußerte sich etwas zuversichtlicher. Der erste Schock sitze zwar tief, allerdings bestünden auch gute Voraussetzungen für eine Beruhigung der Lage im Nahen Osten: „Derzeit hat kein Land gesteigertes Interesse daran, die Rohölpreise lange auf hohem Kursniveau zu sehen. Dies hilft nur kurzzeitig den Vereinigten Arabischen Emiraten, würde langfristig jedoch die westlichen Industrienationen und China wirtschaftlich treffen.“

Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets, ergänzte: „Politische Börsen haben kurze Beine und das könnte auch für die aktuelle Situation gelten.“ Die Börse preise lediglich die erhöhten geopolitischen Spannungen ein. Aus charttechnischer Sicht allerdings sei der Dax noch nicht aus dem Schneider.

Nach Einschätzung der Chartexperten der Schweizer Bank UBS rückt nun beim Dax die exponentielle 50-Tage-Trendlinie bei aktuell gut 13.060 Punkten in den Fokus. Werde hier den „Bären“ kein Einhalt geboten, dürfte dann bei deutlich eingetrübtem Chartbild vermutlich die runde Marke von 13.000 Punkten wieder getestet werden.

Abseits des aktuellen Konflikts im Nahen Osten stehen Konjunkturnachrichten im Fokus. „In der neuen Woche dürften vor allem der am Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht und die Daten aus der deutschen Industrie auf Interesse stoßen“, schrieben die Analysten der Commerzbank. Sie erwarten, dass die US-Wirtschaft im Dezember weiterhin kräftig neue Jobs geschaffen und sich die deutsche Industrie im November stabilisiert hat. Die hiesigen Industriedaten werden bereits am Donnerstag veröffentlicht.

Aus Unternehmenssicht richten sich die Blicke Anfang der neuen Woche nach Las Vegas, wo die Unterhaltungselektronik-Messe CES ihre Tore öffnet. Veranstaltungen wie diese werden mittlerweile auch gern von Unternehmen aus der Automobilbranche genutzt, um ihre Angebote rund um E-Mobilität und Digitalisierung zu präsentieren. Insofern könnten hierzulande auch die Aktien von Konzernen wie Continental oder Daimler in Bewegung geraten.

Termine in der kommenden Woche

MONTAG, DEN 6. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Medientag auf der Technik-Messe CES

+ 0000 Pk Elektroauto-Hersteller Byton

+ 1700 Pk LG

+ 1700 Pk ZF

+ 1800 Pk Bosch

+ 1900 Pk Continental

+ 1900 Pk Panasonic

+ 2000 Pk Qualcomm

+ 2100 Pk Valeo

+ 2200 Pk Toyota

+ 2300 Pk AMD

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KfZ-Absatz 12/19

TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: PMI Dienstleistungen 12/19

09:15 ESP: Markit PMI Dienstleistungen 12/19

09:45 ITA: Markit PMI Dienstleistungen 12/19

09:50 FRA: Markit PMI Dienstleistungen 12/19 (endgültig)

09:55 DEU: Markit PMI Dienstleistungen 12/19 (endgültig)

10:00 EUR: Markit PMI Dienstleistungen 12/19 (endgültig)

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 01/20

10:30 GBR: Markit/CIPS PMI Dienstleistungen (endgültig)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/19

15:45 EUR: Wochen- und Monatsbericht zu EZB-Anleihekaufprogramm

15:45 USA: Markit PMI Dienstleistungen 12/19 (endgültig)

DIENSTAG, DEN 7. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Medientag auf der Technik-Messe CES

+ 0000 Pk Hyundai

+ 0100 Pk Intel

+ 0200 Pk Sony

+ 0530 Keynote Daimler

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 12/18

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/19

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/19

11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/19 (vorläufig)

14:30 USA: Handelsbilanz 11/19

16:00 USA: ISM-Index Dienstliestungen 12/19

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/19

16:00 USA: ISM-Indes Dienstleistungen 12/19

22:30 USA: Api-Rohöllagerdaten (wöchentlich)

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk zur Eröffnung der Messe Heimtextil (bis 10.01.)

10:30 DEU: Pk des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) zum wirtschaftspolitischen Ausblick 2020, Berlin

13:00 DEU: Eröffnungsfeier für die Universalschlichtungsstelle des Bundes. Die Einrichtung ist für die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Unternehmern und Verbrauchern zuständig.

HINWEISRUS: Feiertag, Börse geschlossen

MITTWOCH, DEN 8. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Krombacher, Jahres-Pk

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Munich Re, Vorstellung des Berichts zu Naturkatastrophen 2019

USA: Fortsetzung Technik-Messe CES

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 11/19

08:45 FRA: Handelsbilanz 11/19

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/19

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 12/19

11:30 DEU: Anleihen, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 5 Mrd EUR

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 12/19

16:30 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite

DONNERSTAG, DEN 9. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3 Trading Update

11:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken, Jahresauftakt-Pk

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Fortsetzung Technik-Messe CES, Las Vegas

TERMINE KONJUNKTUR

07:25 CHE: SNB, Jahreszahlen (vorläufig)

08:00 DEU: Handelsbilanz 11/19

08:00 DEU: Industrieproduktion 11/19

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 11/19

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 11/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

FREITAG, DEN 10. JANUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: Fortsetzung Technik-Messe CES, Las Vegas

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 11/19

08:45 FRA: Industrieproduktion 11/19

08:45 FRA: Stimmungsindikator der Notenbank

09:00 SPA: Industrieproduktion 11/19

10:00 ITA: Industrieproduktion 11/19

10:30 GBR: Industrieprodkution 11/19

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/19

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 11/19 (endgültig)

EUR: Fitch, Ratingergebnis Malta

