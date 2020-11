Opening Bell: Good News von Pfizer, Boeing und Target

In wenigen Tagen wird Pfizer bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde eine Notfall-Zulassung des Covid-Impfstoffes beantragen. Außerdem bekommt Boeing von der Flugaufsichtsbehörde die Genehmigung die 737 Max wieder in Betrieb zu nehmen. Eine erfreuliche Nachricht, auch für die Fluggesellschaften. Auch die Aktien des Kaufhaus-Giganten Target tendieren nach robusten Ergebnissen freundlich. Morgan Stanley hebt bei Tesla vor dem Opening das Kursziel von 340 auf 540 Dollar an. Damit knickt einer letzten Bären ein!

