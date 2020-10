Opening Bell: Nichts tun!

An der Börse die Füße still zu halten und nichts zu tun, ist für Anleger eine große Herausforderung. Aktuell könnte aber genau das die richtige Strategie sein. Frei nach Sokrates wissen wir, dass wir nichts wissen! Mit den steigenden COVID-Zahlen in den USA und Europa ziehen die Restriktionen an, was in Folge die Angst vor einem Ende der Wirtschaftserholung anfacht. Dass SAP die mauen Aussichten vor allem COVID in die Schuhe schiebt, facht die Unsicherheit im Tech-Sektor an. Hier stehen in dieser Woche die Zahlen von Apple, Amazon, AMD, Alphabet, Facebook, eBay und Microsoft an. Und all das passiert in wenigen Tagen vor den US-Präsidentschaftswahlen. Biden liegt laut der Umfragen vorne und doch ist alles andere als sicher ob Trump nicht doch das Rennen machen wird.

