Opening Bell: Pause der Big Tech Rallye beendet

Die gestrige Kursschwäche in der letzten Handelsstunde zeigt vor allem eines: Anleger sind widerwillig in Aktien investiert und ergreifen bei erster Gelegenheit die Flucht. Weder das schwache Closing am Dienstag, noch die kräftige Rallye an diesem Mittwoch beruht auf fundamentalen Meldungen und in erster Linie auf die Stimmungslage der Anleger. Nach Apple meldet nun auch Tesla einen Aktiensplitt. Folgen Amazon und Google in den gleichen Fußstapfen? Goldman Sachs geht davon aus, dass sich die Rallye der Big Tech-Aktien nach der kurzen Pause fortsetzen wird.

