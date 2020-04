Opening Bell: Rallye verkaufen?

Das Gilead Sciences Medikament Remdesevir schlägt in klinischen Tests bei der Behandlung von COVID-19 effektiv an, berichtet STAT News. Zudem legt das Weiße Haus einen 3-Stufenplan zur langsamen Öffnung der amerikanischen Wirtschaft vor. Die Wall Street begrüßt die Meldungen mit rasanten Kursgewinnen. Da auf dem aktuellen Niveau bereits viel Optimismus eingepreist ist, sollten Anleger der Rallye nicht zu euphorisch hinterherlaufen. Der S&P 500 dürfte vorerst in einer Spanne von 2.600 bis 2.800 Punkten verharren.

