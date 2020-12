Opening Bell: Tech im Fokus – Tesla, Zoom und Salesforce

Replaced by the video

Freundlich, weil freundlich > Jede Tendenz braucht seinen Grund. Die nahende Zulassungn von mindestens zwei COVID-Impfstoffen und die erneut robusten Wirtschaftsdaten aus China sollen für die freundliche Stimmung an der Wall Street verantwortlich sein. Außerdem wächst die Hoffnung auf ein weiteres Wirtschaftspaket noch vor der Amtsübergabe an Joe Biden. Vielleicht steigen die Kurse aber auch nur deshalb, weil die Kurse steigen. Zoom kann von den ausgesprochen robusten Ergebnissen jedenfalls nicht profitieren. Tesla profitiert von der Meldung, dass die Aufnahme in den S&P 500 in lediglich einem Schritt stattfinden wird.

—

Jeden Tag neu auf onvista - „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch!

Werbung Knock-Outs zur Tesla Aktie Kurserwartung Tesla-Aktie wird steigen Tesla-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Welche Aktien liegen im Trend – und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch

Foto: Markus Koch