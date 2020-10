Original-Research: asknet Solutions AG (von Sphene Capital GmbH)

Original-Research: asknet Solutions AG - von Sphene Capital GmbH

Unternehmen: asknet Solutions AG

ISIN: DE000A2E3707

Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 29.10.2020

Kursziel: EUR 17,50 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler

Weitere Stärkung des Academics-Geschäftsbereichs

In diesem Jahr ist es asknet Solutions erstmals seit 2014 gelungen, ein positives operatives Halbjahresergebnis auszuweisen. Neben Buchgewinnen aus dem Verkauf der Nexway-Beteiligung in Höhe von EUR 1,5 Mio. trugen um 29,6% über dem Vorjahreswert liegende Umsätze im Academics-Segment zu dieser deutlich verbesserten Ertragslage bei. Profitieren konnte das Academics- Segment dabei von deutlich steigenden Absätzen von Volumenverträgen mit IBM, Adobe und Microsoft, von Value-Added-Dienstleistungen mit IBM und der Entwicklung eines Hardware-Beschaffungsportals (Hosted Shopping Application) für Dell. Belastend für die Ertragslage auf Konzernebene wirkten sich demgegenüber die Verbuchung von Nachzahlungszinsen aufgrund eines Urteils des Bundesfinanzhofs zu früheren Umsatzsteuererklärungen in Höhe von EUR 0,764 Mio., die Beendigung von Vertragsbeziehungen zu einigen Service Providern sowie der anhaltende Rohertragsmargendruck im Reselling- Geschäft von eCommerce Solutions aus, der auch durch steigende Umsätze mit Bestandskunden nicht kompensiert werden konnte.

Unter dem Strich konnte asknet Solutions zum Halbjahr Umsätze in Höhe von EUR 39,606 Mio. (Vj.: EUR 44,815 Mio., -11,6% YoY) und einen operativen Gewinn von EUR 0,053 Mio. erwirtschaften. Der um die genannten Einmaleffekte (Buchgewinne aus dem Verkauf von Nexway und Zinsaufwendungen) bereinigte EBIT-Verlust dürfte sich damit nach unserer Einschätzung auf EUR -0,683 Mio. (Vj.: EUR -1,282 Mio.) nahezu halbiert haben.

Von besonderer Bedeutung ist aus unserer Sicht der Abschluss eines Folgerahmenvertrags mit IBM und deutschen Universitäten mit einer Laufzeit bis 2024 und einem Auftragsvolumen von rund EUR 6,0 Mio. Auch dass asknet Solutions als einziger Software-Reseller in das Adobe Education Elite Partner Programm aufgenommen wurde, stellt für das Unternehmen aus unserer Sicht einen USP dar. Die weitere Strategie sieht vor, die führende Marktstellung im Bereich Academics durch das Angebot zusätzlicher Produkte und Dienstleistungen auszubauen. Zum Ausbau der vertikalen Integration werden auch Übernahmen nicht explizit ausgeschlossen.

Wir bestätigen unser aus einem DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 17,50 (Base-Case-Szenario). In einer Monte-Carlo-Szenarioanalyse, bei der wir 1.000 alternative Umsatz- und Ertragsszenarien verwendet haben, liegen die Werte des Eigenkapitals im Best-Case- und Worst-Case-Szenario bei EUR 19,90 bzw. EUR 14,10 pro Aktie. Auf der Grundlage des gestrigen Schlusskurses von EUR 9,50 ergibt unser neues Kursziel ein Kurspotential von 84,2% über einen Zeitraum von 24 Monaten. Wir bestätigen unser Buy- Rating für die Aktie der asknet Solutions AG.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21770.pdf

Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89)74443558/ +49 (152)31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.