Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG (von GBC AG): Kaufen

Die DGA hebt die Objektumsatzprognose für das Jahr 2021 erneut an, Kursziel von 29,50 EUR (bisher: 29,50 EUR) bestätigt; Rating: Kaufen

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (kurz: DGA) konnte nach den ersten drei Quartalen 2021, in denen sowohl ein neuer Rekordwert bei den Objektumsätzen als auch bei der bereinigten Netto-Courtage erzielt wurde, den positiven Trend auch bei den ersten Winterauktionen fortsetzen. Nach Abschluss der Winterauktionen der Tochtergesellschaften Sächsische Grundstücksauktionen AG und den bereits beurkundeten Maklerumsätzen und den positiven Ergebnissen der Deutschen Internet Auktionen GmbH hat die DGA am 01. Dezember 2021 die Objektumsatzprognose für das Jahr 2021 erneut angehoben. Folglich erwartet die Deutsche Grundstücksauktionen AG für das Jahr 2021 einen Objektumsatz in Höhe von rund 170,00 Mio. EUR (bisher 135,00 Mio. EUR). Ausgehend von dieser Prognoseanhebung, sollte der bisherige Spitzenwert in Höhe von 142,7 Mio. EUR aus dem Jahr 2020 deutlich übertroffen werden.

Auf Basis der überaus positiven Geschäftsentwicklung im Jahr 2021 und der zu erwartenden weiterhin stabilen Marktparameter haben wir auch wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2021 angepasst. Folglich erwarten wir für 2021 eine Netto-Courtage in Höhe von 14,11 Mio. EUR (bisher: 13,50 Mio. EUR) und einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,83 Mio. EUR (bisher. 2,52 Mio. EUR). Unsere Prognosen für die Folgejahre 2022 und 2023 bleiben von der Prognoseanpassung unberührt.

Ausgehend von einer stabilen Nachfrage auf einem weiterhin hohen Niveau nach Immobilien in Deutschland und der erhöhten Objektumsatzprognose für das Jahr 2021 haben wir unser DCF-Modell angepasst. Jedoch hat die Prognoseanpassung für das Jahr 2021 nur eine sehr geringe Auswirkung auf das ermittelte Kursziel, da wir an den Prognosen für die folgenden Jahre festhalten. Angesichts der zu vernachlässigen Kurszieländerung bestätigen wir unser Kursziel in Höhe von 29,50 EUR je Aktie und vergeben weiterhin das Rating Kaufen.

