Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG

Unternehmen: Energiekontor AGISIN: DE0005313506

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 07.05.2020 Kursziel: 26,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 13.03.2020: Hochstufunung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 26,00 auf EUR 26,30.

Zusammenfassung: Energiekontor und Engie haben einen Stromabnahmevertrag (PPA) für einen Solarpark in Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen. Die Anlage wird eine installierte Leistung von 41,5 MW haben und voraussichtlich 2021 in Betrieb gehen. Dies ist das zweite große PV-Projekt von Energiekontor in Deutschland nach dem Abschluss eines PPA mit EnBW für einen 85-MW-Solarpark im Jahr 2019 und ist ein erneuter Beleg für den Wettbewerbsvorteil von Energiekontor. Wir halten an unseren Prognosen fest, die für 2021 bereits eine umfangreiche PV-Projektaktivität widerspiegeln. Eine aktualisierte Sum of the Parts-Bewertung ergibt ein etwas höheres Kursziel von EUR26,30 (zuvor: EUR26,00). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 26.00 to EUR 26.30.

Abstract: Energiekontor and Engie have concluded a power purchase agreement (PPA) for a solar park in Mecklenburg-West Pomerania. The plant will have an installed capacity of 41.5 MW and is expected to go into operation in 2021. This is Energiekontor's second large PV project in Germany following the conclusion of a PPA with EnBW for an 85 MW solar park in 2019 and is a further demonstration of Energiekontor's competitive edge. We stick to our forecasts which have already anticipated strong PV project activity in 2021E. An updated sum-of-the-parts valuation yields a slightly higher price target of EUR26.30 (previously: EUR26.00). We reiterate our Buy recommendation.

