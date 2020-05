Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG)

Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG

Unternehmen: FORTEC Elektronik AG

ISIN: DE0005774103

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.05.2020

Kursziel: 22,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck

Jahresziele erwartungsgemäß revidiert, aber Marktbewertung preist temporäre Schwäche übermäßig ein

FORTEC Elektronik hat vergangene Woche vorläufige Zahlen für Q3 2019/2020 vorgelegt und angesichts der unmittelbaren Folgen der Covid-19-Pandemie wie von uns erwartet eine Umsatz- und Gewinnwarnung ausgesprochen.

Umsatzentwicklung in Q3 noch weitgehend stabil: Nach 9M erzielte FORTEC Erlöse i.H.v. rund 66,0 Mio. Euro (Vj.: 67,0 Mio. Euro), was für Q3 einen marginalen Umsatzrückgang von 0,2% impliziert. Das dritte Quartal (Januar-März) zeigte sich damit trotz der insbesondere ab März in Europa spürbaren Auswirkungen der „Corona-Krise“ überraschend robust und dürfte erneut das umsatzstärkste Quartal des Geschäftsjahres darstellen. Hierin kommt u.E. auch FORTECs hohes Exposure zu konjunkturell weniger sensiblen Industriezweigen wie der Sicherheits-, Medizin-, Bahn- und Verkehrstechnik zum Ausdruck.

Ergebnis dürfe von Sondereffekten gestützt sein: Mit einem Rückgang des EBITs nach 9M von 6,1 Mio. Euro im Vorjahr auf nun rund 5,2 Mio. Euro zeigten sich im operativen Ergebnis nichtsdestotrotz erwartungsgemäß deutliche Bremsspuren durch signifikant erhöhte Fracht- und Logistikkosten sowie kurzfristige Verzögerungen im Projektgeschäft. Zwar impliziert das vorläufige 9M-Ergebnis für das dritte Quartal lediglich ein geringfügig geringeres EBIT i.H.v. 2,2 Mio. Euro (Vj.: 2,4 Mio. Euro), dies dürfte jedoch vor allem positiven Einmaleffekten aus der Veräußerung einer Immobilie sowie einer möglichen Auflösung von Earn Out-Rückstellungen im Zusammenhang mit den 2018 getätigten Zukäufen in UK geschuldet sein (MONe: positiver Sonderertrag von in Summe ca. 1 Mio. Euro). Bereinigt sollte sich das Margenniveau damit auf rund 5% reduziert haben (Vj.: 9,7%).

Guidance angepasst, Prognosen weitestgehend haltbar: Für das Gesamtjahr 2019/2020 rechnet der Vorstand nun organisch mit einem Umsatzrückgang von bis zu 15% sowie einer Verringerung des EBITs zwischen 10 und 35% zum Vorjahr. Details zur erwarteten Entwicklung in Q4 und zu den bereits initiierten Kostensenkungsmaßnahmen dürften vom Unternehmen im Rahmen eines Earnings Calls zur finalen 9M-Berichterstattung am Freitag preisgegeben werden. Wir hatten uns in Anbahnung der Corona-bedingten Effekte ergebnisseitig schon deutlich konservativer positioniert und lagen mit unserer EBIT-Schätzung bereits etwa in der Mitte der nun kommunizierten Bandbreite für den Ergebnisrückgang. Angesichts eines per Ende April nach wie vor soliden Auftragsbestands von 45,8 Mio. Euro (Vj.: 47,1 Mio. Euro) sowie der vorsichtigen Entspannungstendenzen auf gesamtwirtschaftlicher Ebene (vgl. ifo Geschäftsklimaindex Mai) sehen wir nach jetzigem Stand keinen größeren weiteren Anpassungsbedarf unserer Prognosen.

Fazit: FORTEC Elektronik musste die Jahresziele erwartungsgemäß revidieren. Wenngleich das Unternehmen somit von den kurzfristigen Folgen der Covid-19-Pandemie ebenfalls nicht unbeschadet bleibt, sollten die strukturellen Wachstumstreiber des Systemzulieferers für High Tech-Industrien nachhaltig intakt sein. Wir rechnen daher lediglich mit einer temporären Schwächephase, die auf dem aktuellen Bewertungsniveau (KGV 2020e: 11,4x) mehr als eingepreist scheint. Dafür spricht auch die trotz schwachem Newsflow ausgebliebene negative Kursreaktion. Wir bestätigen das Rating „Kaufen“ und das Kursziel.

