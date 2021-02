Original-Research: MOBOTIX AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: MOBOTIX AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu MOBOTIX AG

Unternehmen: MOBOTIX AGISIN: DE0005218309

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 26.02.2021 Kursziel: 9,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Niklas Bentlage

Feedback Montega CONNECT: Round Table unterstreicht positive Sicht auf die Equity Story

Wir haben gestern einen virtuellen Round Table mit MOBOTIX durchgeführt. Der Vorstand hinterließ dabei einen souveränen Eindruck und gab interessante Einblicke zur aktuellen operativen Entwicklung. Unsere wichtigsten Erkenntnisse aus der Gesprächsrunde sind nachfolgend zusammengefasst.

Lieferkette für Thermalsensoren weiterhin gesichert: Trotz der hohen Nachfrage nach Thermalkameras sieht das Unternehmen bei den Thermalsensoren derzeit keine Lieferengpässe. Schon vor Veröffentlichung der Übernahme von FLIR Systems (aktuell einziger Thermalsensorlieferant) durch Teledyne Technologies hat MOBOTIX sich um die Qualifikation eines weiteren Lieferanten bemüht, weshalb u.E. auch in Zukunft keine Lieferschwierigkeiten zu befürchten sind.

COVID-19-Lockdown zweischneidiges Schwert für MOBOTIX: Laut Vorstand sorgt der anhaltende Lockdown derzeit vereinzelt für Umsatzverschiebungen, weil einige der Endkunden durch die Maßnahmen in ihrer operativen Tätigkeit eingeschränkt sind. Bislang konnten diese fehlenden Umsätze jedoch mit steigenden Erlösen aus dem Thermalkamerageschäft erfolgreich kompensiert werden. Zusätzlich tragen die Softwareanwendungen von MOBOTIX in vielen Bereichen dazu bei, dass beispielsweise Sicherheitsabstände berücksichtigt und die Maskenpflicht eingehalten werden, weshalb wir gerade bei Wiedereröffnung der Geschäfte eine verstärkte Nachfrage nach MOBOTIX-Kamerasystemen antizipieren.

Anorganisches Wachstum nicht ausgeschlossen: Zwar zielt der Vorstand darauf ab, die 5-Jahresziele (100 Mio. Euro Umsatz; EBIT-Marge 12%) allein durch organisches Wachstum zu erreichen, eine Übernahme ist jedoch nicht auszuschließen. Als Übernahmeziel kommen insbesondere Unternehmen aus dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, die die Profitabilitätsschwelle bereits erreicht haben, in Frage. Damit könnte u.E. die Wettbewerbsposition gegenüber reinen Hardwareherstellern weiter gestärkt werden.

Deutliche Steigerung der Softwareerlöse durch neues Kamerabetriebssystem erwartet: Nachdem die Softwareumsätze im vergangenen Geschäftsjahr für nur 1% der Erlöse verantwortlich waren, steuerten diese in Q1 einen Beitrag von rund 0,5 Mio. Euro bei, was einem Anteil von ca. 3,3% entspricht. Mit dem Launch der neuen MOBOTIX-Sub Kamerasoftware im April sollten diese jedoch nochmal deutlich zulegen. Dementsprechend geht das Management davon aus, dass von den bis 2022/23 avisierten 100 Mio. Euro Umsatz ungefähr 20% aus wiederkehrenden Softwareerlösen stammen.

Fazit: Der Round Table mit dem Vorstand hat unsere positive Sichtweise auf die Equity Story von MOBOTIX bestätigt. Wir gehen davon aus, dass vor allem in der zweiten Geschäftsjahreshälfte die Unternehmensstrategie auch in den Zahlen deutlich visibler wird. Insbesondere auf der Ergebnisseite sollte der steigende Anteil an Softwareerlösen dann spürbar werden. Bei einem unveränderten Kursziel von 9,00 Euro stufen wir die Aktie weiterhin mit dem Rating 'Kaufen' ein.

