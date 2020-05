Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

^

MS Industrie hat jüngst Zahlen für das erste Quartal 2020 vorgelegt, die durch die ersten operativen Auswirkungen der 'Corona-Krise' erwartungsgemäß schwach ausgefallen sind und zudem durch den Verkauf des US-Powertrain-Geschäfts in Q2 2019 beeinflusst waren.

Signifikanter Rückgang der Erlöse: Der Konzernumsatz fiel um 45,2% auf 41,1 Mio. Euro. Etwas mehr als zwei Drittel des Umsatzrückgangs (ca. 23 Mio. Euro) resultierten aus dem verkaufsbedingten Wegfall des 'Weltmotor-Auftrags' in den USA. Auf Segmentebene führte dies bei Powertrain zu um rund 54% geringeren Erlösen. Organisch gehen wir angesichts der durch die Corona-Pandemie bereits in Q1 schwachen Marktentwicklung des europäischen Nutzfahrzeugmarktes (Daimler: Absatz Trucks -20%; ACEA: Zulassungen -23%) von einem Umsatzrückgang im unteren zweistelligen Prozentbereich aus. Im Segment Ultrasonic lag der Umsatz Corona-bedingt mit -6% ebenfalls deutlich unter den Planwerten.

Operativer Verlust: Die durch die plötzlichen Werksschließungen der größten Kunden verursachten operativen Verwerfungen in beiden Geschäftsbereichen führten zu erheblichen Ergebnisbelastungen. Bedingt durch einen veränderten Produktmix sank der Rohertrag unterproportional auf 21,5 Mio. Euro (Rohertragsmarge +530 BP yoy). Das EBIT fiel mit -2,7 Mio. Euro (Vj.: 2,8 Mio. Euro) negativ aus. Als Reaktion auf die Krise fuhr MS Industrie die Geschäftstätigkeit an den deutschen Standorten Trossingen und Zittau durch Kurzarbeit bereits Mitte März auf einen Minimalbetrieb zurück. Seit Ende April wurde die Produktion an sämtlichen Standorten wieder sukzessive hochgefahren, dürfte aktuell aber lediglich 60 bis 80% (MONe) der möglichen Kapazitäten auslasten.

Konkrete Umsatz-Guidance veröffentlicht: Bezogen auf das Gesamtjahr kalkuliert der Vorstand mit Umsatzerlösen i.H.v. rund 163 Mio. Euro sowie deutlich sinkenden Ertragskennzahlen. Wir rechnen für das laufende Q2 mit nochmals leicht schwächeren Ergebnissen und gehen von einer Stabilisierung der Lage in H2 aus. Unsere Annahme stützt sich auf die Auftragsbestände, die per Ende März im Bereich Ultrasonic mit -6% moderat unter und im Bereich Powertrain sogar auf Vorjahresniveau (ohne USA) lagen. Unsere Prognosen hatten wir bereits Ende April deutlich angepasst, so dass sich die vorgelegte Guidance u.E. darin bereits angemessen widerspiegelt.

Fazit: MS Industrie wird durch das nach wie vor hohe Exposure zur zyklischen Autobranche in H1 von der Krise schwer getroffen. Allerdings notiert die Aktie bereits auf halbem Buchwert und erscheint vor dem Hintergrund einer angenommenen Normalisierung des Marktumfelds spätestens ab 2021 sowie des visiblen SOPs des Scania-Neuauftrags (ab H2/21) moderat bewertet (KGV 2021e: 9,4x). Wir bestätigen für langfristig orientierte Investoren daher das Rating 'Kaufen' mit neuem Kursziel von 2,00 Euro (zuvor: 2,20 Euro).

