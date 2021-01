OTS: Börse Stuttgart / Börse Stuttgart startet Handelssegment "Nordic Growth ...

Börse Stuttgart startet Handelssegment "Nordic Growth Market" für schwedische Aktien Stuttgart (ots) - Erhöhte Sichtbarkeit für Aktien mit Erstlisting an der NGM und Zweitlisting in Stuttgart

Die Börse Stuttgart und ihre skandinavische Tochter Nordic Growth Market (NGM) verzahnen ihre Angebote im Aktienbereich. Die beiden Börsen arbeiten als Listingplätze künftig noch enger zusammen: Für schwedische Aktien, die an der NGM und mit Zweitlisting an der Börse Stuttgart notieren, wird das Handelssegment "Nordic Growth Market" geschaffen. Zum Start umfasst das Segment der Börse Stuttgart die schwedischen Aktien der Eurobattery Minerals AB, der Metacon AB, der Quickbit EU AB und der Raytelligence AB, die dort für deutsche Anleger börsentäglich von 9 bis 17:30 Uhr in Euro handelbar sind. Kontinuierlich sollen auf Antrag der NGM weitere Aktien in das Segment aufgenommen werden. Die Funktion des Quality-Liquidity-Providers im Handel an der Börse Stuttgart übernimmt die EUWAX AG, die auch Liquiditätsspender im Aktienhandel an der NGM ist.

Kleinere und mittlere Unternehmen sind am schwedischen Kapitalmarkt sehr aktiv: Auf Nordic SME, dem multilateralen Handelsplatz der NGM für Aktien von Wachstumsunternehmen, sind aktuell 65 Titel mit einer Marktkapitalisierung von rund 40 Milliarden Schwedischen Kronen handelbar. Die Branchenschwerpunkte sind typisch für die schwedische Wirtschaft und liegen auf Technologie, Finanzen, Immobilien und Industrie.

"Durch die Möglichkeit der Einbeziehung ihrer Aktien in das neue Handelssegment der Börse Stuttgart werden schwedische Unternehmen am Kapitalmarkt der Eurozone sichtbarer und können ihre Investorenbasis erweitern. Das erhöht die Attraktivität der NGM für Unternehmen, die sich in Schweden neu listen lassen möchten. Die EUWAX AG schafft dabei eine Liquiditätsbrücke zwischen beiden Handelsplätzen", sagt Dr. Michael Völter, Vorsitzender des Vorstands der Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V. und des Verwaltungsrats der NGM: "Deutschen Anlegern bietet das neue Handelssegment einen übersichtlichen Zugang zu einem Ausschnitt des schwedischen Kapitalmarkts. Hier profitieren die Anleger von der direkten Verknüpfung des Erstlistingplatzes NGM mit dem Zweitlistingplatz Börse Stuttgart."

