OTS: BT Lebensmittelhandel / Bekannteste mediterran-türkische Marke Baktat ...

Bekannteste mediterran-türkische Marke Baktat geht nach dem phänomenalen Aufbauprozess mit ca. 580 Produkten einen weiteren Schritt (FOTO) Mannheim (ots) - Mediterran, gesund, Halal mit besonderer Qualität und "ethno-kulturellem" Kontext: Der Zielgruppe ist die Marke Baktat extrem bekannt und präsent. Einer GFK Studie von August 2020 zufolge liegt Baktat mit einer Marktdurchdringung von 51% bei der Zielgruppe auf dem selben Niveau wie Top 20 Marken wie etwa Coca-Cola, Haribo, Ritter Sport und Weihenstephan in ihren jeweiligen Zielgruppen. Auch Verbraucher ohne Migrationshintergrund, die eine mediterrane Affinität haben, kennen und schätzen die Marke(n).

13 Grafiker, über 30 Produzenten, monatelanger Aufbauprozess von Design, Produktauswahl und kennzeichenpflichtigen Vorgaben sowie zahllose Testdurchläufe in hunderten Geschäften haben sich gelohnt:

"Die Nachfrage nach der Marke Baktat ist immens groß - die Abverkaufszahlen mit dem neuen Design bzw. den einzelnen modernen Designs haben unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen", erzählt Özgür Baklan, Vorstandsvorsitzender der BAKTAT AG. "Die nächtelange Arbeit hat sich gelohnt, wir sind sehr glücklich, dass wir etwas Großartiges mit Substanz aufgebaut haben."

"Ich bin davon überzeugt, dass eine starke Marke heutzutage eine der wichtigsten Voraussetzung ist, um im deutschen LEH erfolgreich zu sein; ich würde sogar sagen, dass man nur mit starken Marken langfristig eine Überlebenschance hat."

"Mit unserer Marke sind vier Generationen aufgewachsen; ich erinnere mich noch, wie ich mit Schaufeln Bohnen und Linsen aus 50 Kilo Säcken am Tresen meines Vaters abgewogen habe; mittlerweile verkaufen wir in 500 g Verpackungen (im Übrigen auch Fertiggerichte); die Marke Baktat hat eine Marktdurchdringung in ihrer relevanten Zielgruppe, den Verbrauchern von mediterranen Produkten, auf dem Niveau wie z.B. die Marken Coca Cola und Haribo (aktuelle GFK-Studie von August 2020)."

Steinbeis Consulting, Mergers & Acquisitions GmbH mit Verkauf beauftragt - Spannende Gespräche mit über 150 strategischen Produzenten und Investoren aus der Deutschen Lebensmittelbranche

Steinbeis Consulting, Mergers & Acquisitions GmbH führt derzeit Gespräche mit über 150 strategischen Kontakten. Özgür Baklan dazu: "Da wir von verschiedenen Händlern und Herstellern bereits Interesse signalisiert bekommen haben, die Marke in einigen Produkt-Sparten zu lizenzieren bzw. zu kaufen, haben wir uns entschieden, einen professionellen und strukturierten Vermarktungsprozess mit den M&A Experten der Firma Steinbeis Consulting, Mergers & Acquisitions GmbH durchzuführen."

"Steinbeis M&A hat in kurzer Zeit über 150 Kontakte aufgebaut und den Markt breit angesprochen: Die bisherigen Reaktionen und Gespräche zeigen ein reges Interesse, wir haben sogar einigen Interessenten abgesagt. Selbstverständlich wissen wir, dass mit der Marke Baktat sofort das Vertrauen der Zielgruppe erreicht wird und sofort Umsätze generiert werden aber wir möchten den oder die richtigen Partner aussuchen, um das nächste erfolgreiche Kapitel der Marke Baktat aufschlagen zu können."

"Selbstverständlich legen wir ganz besonderen Wert darauf, dass unser hohes Qualitätsverständnis auch weiterhin fortgeführt wird und damit unsere Marke in Zukunft - wie bisher - weiterhin für höchste Qualität und Nachhaltigkeit steht."

"Durch die Coronakrise sind Lebensmittelmarken mit einem hohen Bekanntheitsgrad substanzieller geworden und gefragter denn je."

Starke Marktposition

Mit der Marke Baktat wurden zuletzt fast circa 200 Mio. EUR Umsatz erwirtschaftet - BAKTAT genießt hohes Vertrauen und ist insbesondere bei Menschen mit türkischen Wurzeln über 4 Generationen praktisch allen bekannt (51% Marktdurchdringung). Muslimische Verbraucher in Deutschland, aber auch alle anderen mit mediterraner Affinität (z.B. durch Urlaubsbesuche in Griechenland, der Türkei etc.) kennen und schätzen Baktat.

Dynamisches Marktwachstum

Über 5 Mio. Muslime in Deutschland mit steigender Tendenz - ca. 19% der Bevölkerung haben einen Migrationshintergrund - Angebot für spezifische Zielgruppe ist bisher völlig unterrepräsentiert

Vollumfängliches Produktsortiment und potenzielle Markendehnung

Die eingetragenen und angemeldeten Marken-Klassen (5, 29, 30, 32, 33, 34 und 35) bieten, neben fast allen denkbaren Lebensmitteln und nichtalkoholischen/alkoholischen Getränken, noch weitere Potenziale wie pharmazeutisch/medizinische Präparate und Rauchwaren sowie sogar Dienstleistungen für den Groß- und Einzelhandel.

Operatives Geschäft kann sehr schnell wieder aufgenommen werden

Lieferketten/Lieferantenbeziehungen für die meisten und wichtigsten Produkte sind intakt u. stehen zur Wiederaufnahme des Geschäfts bereit. Gerade Lebensmittelhändler können durch Wegfall von Lieferstufen bis zu 50% (Einzelhändler) bzw. 20% (Großhändler) Einkaufskosten einsparen. Die Baklan Brüder stehen mit deren Markt- und Produktkenntnis sowie den Lieferantbeziehungen - wenn gewünscht - auch weiterhin zur Verfügung.

Potenziell wichtige Punkte darüber hinaus

"Warum wollen wir teilweise lizenzieren oder verkaufen: Das Marktpotenzial für einzelne Produkte oder Produktgruppen ist so groß geworden", so Özgür Baklan weiter. "Ich gebe Ihnen ein Beispiel von Starbucks: Starbucks hat seine Produktsparte für Konsumgüter Nestlé übergeben, damit eine viel größere Reichweite erreicht wird, von einer größeren Dynamik eines einzelnen Händlers, der auch im Marktsegment aktiv ist. Baktat hat dieses Potential in einzelnen Produkten und Produktgruppen."

"Wir wollen nur einen Teil, also nur eine Warengruppe fortführen, da wir eine Chance von einem hohen zweistelligen bis dreistelligen Millionen-Umsatz jeder Warengruppe oder einzelner Produkte sehen."

"Deshalb sollte man sich fokussieren und auch anderen Menschen die Chance geben, von der Markenbekanntheit zu profitieren. Wir sehen hier Synergie-Effekte."

