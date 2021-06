OTS: Gerresheimer AG / Hauptversammlung der Gerresheimer AG beschließt zehnte ...

Hauptversammlung der Gerresheimer AG beschließt zehnte Dividendenerhöhung in Folge Düsseldorf (ots) - Auf der virtuellen Hauptversammlung der Gerresheimer AG wurde die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,25 Euro je Aktie beschlossen. "Alle unsere Werke rund um den Globus haben im letzten Jahr die Covid-Situation gut gemeistert, kontinuierlich produziert und unsere für das Gesundheitswesen wichtigen Produkte an unsere Kunden ausgeliefert. Wir haben frühzeitig für die Covid-Impfkampagnen neue Kapazitäten für Impfstofffläschchen aufgebaut. Ungeachtet der Pandemie haben wir neue Möglichkeiten für Wachstum geschaffen und die Grundlage für unseren beschleunigten Wachstumskurs gelegt. Wir transformieren unsere Gerresheimer zu einem Wachstumsunternehmen als Innovationsführer und Lösungsanbieter. Dieser Wandel ist im vollen Gange", fasste Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG, auf der Hauptversammlung zusammen.

Die Dividende wurde um 4 Prozent auf 1,25 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie erhöht. Im Vorjahr wurde eine Dividende von 1,20 Euro je Aktie ausgeschüttet. Die Dividende wird am 14. Juni 2021 fällig.

Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2020 mit großer Mehrheit entlastet. Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 wurde die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, gewählt. Die Hauptversammlung hat das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder gebilligt sowie die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder bestätigt. Des Weiteren hat die Hauptversammlung zwei Beschlüsse über die Schaffung je eines neuen genehmigten Kapitals gefasst.

Bei der heutigen Hauptversammlung waren 79,11 Prozent des Grundkapitals vertreten. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung finden Sie unter:

