OTS: Hologic Deutschland GmbH / Hologic übernimmt den Marktführer für ...

Hologic übernimmt den Marktführer für Biopsiemarker und Lokalisierungstechnologien SOMATEX für 64 Millionen US-Dollar Marlborough (USA) / Kerpen (ots) - Hologic, Inc. (https://www.hologic.de/) (Nasdaq: HOLX), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das die Verbesserung der Frauengesundheit zum Ziel hat, übernimmt die SOMATEX Medical Technologies GmbH für rund 64 Millionen US-Dollar. SOMATEX (https://www.somatex.com/) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Biopsiemarker und Lokalisierungstechnologien. Das Unternehmen gehörte bisher der E-Med Solutions GmbH mit Sitz in Berlin. Dabei handelt es sich um eine Investorengruppe unter Führung der deutschen Private-Equity-Gesellschaft Westlake Partners.

Mit der Übernahme der vielseitigen SOMATEX-Produkte verstärkt Hologic sein ständig wachsendes Brustmarker-Portfolio. Durch den Ausbau seines Direktvertriebs in Deutschland und seines Netzwerks von regionalen und internationalen Vertriebspartnern infolge der Übernahme verbessert Hologic außerdem seine Vertriebspräsenz in Europa.

"Die Übernahme von SOMATEX ermöglicht uns die Erweiterung unseres Biopsie-Portfolios. Unsere zahlreichen führenden Lösungen sind sowohl auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet und verbessern die Biopsie-Erfahrung für deren Patienten. Bereits seit vielen Jahren verbindet uns eine intensive Partnerschaft mit SOMATEX. Dies ermöglicht uns nun eine schnelle Integration sowie den Aufbau einer Pipeline für ein profitables Wachstum unseres weltweiten Brustgesundheitsgeschäft", sagte Jennifer Meade, Division President, Breast and Skeletal Health Solutions bei Hologic.

SOMATEX ist auf die Entwicklung und Herstellung von minimal-invasiven Geräten in den Bereichen Tumordiagnostik, Biopsie und weiterer, interventioneller Eingriffe spezialisiert. Das Unternehmen bietet Hologic zusätzliche Expertise und das Potenzial, sein Brustgesundheitsportfolio weiter auszubauen. Das Produktportfolio von SOMATEX umfasst die Tumark®-Familie von Gewebemarkern, die Hologic bereits vor der Übernahme in ausgewählten Ländern vertrieben hat.

"SOMATEX entwickelt bereits seit Jahren innovative, erstklassige Tumormarker- und Lokalisierungslösungen für unsere Kunden und deren Patienten. In diesem Bereich sind wir ein führendes Unternehmen und freuen uns sehr auf die enge Zusammenarbeit mit Hologic. Mithilfe der globalen Präsenz von Hologic möchten wir möglichst vielen Menschen Zugang zu unseren bahnbrechenden Technologien verschaffen, die bei der Früherkennung und Behandlung von Brustkrebs helfen", erklärt Jörg Heise, Managing Director bei SOMATEX.

SOMATEX erwartet für das Kalenderjahr 2020 einen Umsatz von ca. 13 Millionen US-Dollar, einschließlich des Vertriebs von Tumark-Markern an Hologic. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Hologic einen leicht positiven Einfluss der Übernahme auf den Non-GAAP-Gewinn je Aktie.

Zur Hologic Inc. Pressemitteilung (Deutsch): https://ots.de/Gqmyn7

Zur Hologic Inc. Pressemitteilung (Englisch): https://investors.hologic.com/press-releases/default.aspx

Über Hologic, Inc.

Hologic, Inc. ist ein innovatives Medizintechnik-Unternehmen, das sich in erster Linie auf die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Frauen durch frühzeitige Erkennung und Behandlung spezialisiert hat.

Weiterführende Informationen zu Hologic finden Sie unter http://www.hologic.com und www. https://www.hologic.de/

Hologic und The Science of Sure sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Tumark und zugehörige Logos sind Marken und/oder eingetragene Marken der SOMATEX Medical Technologies GmbH. Hologic ist ein autorisierter Vertriebspartner von Tumark Professional X, Q und Vision Biopsiemarkern.

Für spezifische Informationen darüber, welche Produkte in einem bestimmten Land erhältlich sind, wenden Sie sich bitte an einen Hologic-Vertriebsmitarbeiter vor Ort oder schreiben Sie an mailto:womenshealth@hologic.com .

Non-GAAP-Finanzkennzahlen

In dieser Pressemitteilung wird das verwässerte Ergebnis je Aktie (Non-GAAP Diluted EPS) erläutert, das eine Non-GAAP-Finanzkennzahl darstellt. Die Definition des Unternehmens für das verwässerte Ergebnis je Aktie (Non-GAAP Diluted EPS) kann sich von ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden. Das Unternehmen definiert sein in dieser Pressemitteilung dargestelltes Non-GAAP EPS so, dass es in erster Linie die Amortisation von immateriellen Vermögenswerten, akquisitions- und integrationsbedingte Aufwendungen sowie die damit verbundenen Ertragssteuern ausschließt.

Das verwässerte Non-GAAP-EPS wird um bestimmte Posten bereinigt, die nicht zahlungswirksam sein können oder die sehr variabel oder schwer vorhersehbar sind. Im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen erleichtern die Non-GAAP-Finanzkennzahlen den Vergleich von Perioden, indem sie die Auswirkungen von Ereignissen ausschließen, die in der Vergangenheit eingetreten sind oder in der Zukunft eintreten können und buchhalterische Konsequenzen haben, die zugrunde liegende operative Trends verschleiern können, wie z. B. Akquisitionen, Restrukturierungen, Schuldentilgung und Wertminderungen.

Diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung zu und nicht als Ersatz für Finanzinformationen betrachtet werden, die gemäß GAAP erstellt wurden. Da nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen die Auswirkungen von Posten ausschließen, die das ausgewiesene Betriebsergebnis des Unternehmens erhöhen oder verringern, empfiehlt die Geschäftsleitung Investoren, die konsolidierten Jahresabschlüsse und öffentlich eingereichten Berichte des Unternehmens vollständig zu lesen. Das künftige GAAP-EPS kann von Änderungen laufender Annahmen und Beurteilungen beeinflusst werden und kann auch von einmaligen, ungewöhnlichen oder unerwarteten Belastungen, Aufwendungen oder Gewinnen beeinflusst werden, die bei der Berechnung des Non-GAAP-EPS des Unternehmens, wie in dieser Pressemitteilung beschrieben, ausgeschlossen werden.

Wenn Hologic seine Erwartungen für das Non-GAAP-EPS auf zukunftsorientierter Basis angibt, ist eine Abstimmung der Unterschiede zwischen diesen Non-GAAP-Erwartungen und den entsprechenden GAAP-Kennzahlen nur mit entsprechendem Aufwand möglich, da Hologic den beizulegenden Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die voraussichtlich im Rahmen der Transaktion erworben werden, nicht geschätzt hat. Ebenso wenig hat das Unternehmen den beizulegenden Zeitwert der erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und den damit verbundenen jährlichen Abschreibungsaufwand ermittelt, der erforderlich wäre, um die entsprechende GAAP-Kennzahl anzugeben. Die Variabilität der noch nicht ermittelten Posten kann einen erheblichen und möglicherweise unvorhersehbaren Einfluss auf die künftigen GAAP-Ergebnisse von Hologic haben.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Informationen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich Aussagen über die Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten der einzelnen Unternehmen. Solche Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, finanzielle oder andere Informationen, die auf Beurteilungen oder Schätzungen in Bezug auf zukünftige Leistungen, Ereignisse oder Erwartungen beruhen oder diese beinhalten; die Strategien, Positionierung, Ressourcen, Fähigkeiten und Erwartungen der einzelnen Unternehmen in Bezug auf zukünftige Leistungen sowie die Aussichten und finanziellen und anderen Prognosen der einzelnen Unternehmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen zum aktuellen Zeitpunkt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.

Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich nachteilig auf das Geschäft und die Aussichten der beiden Unternehmen auswirken und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen, gehören unter anderem: die Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile aus der geplanten Transaktion nicht in vollem Umfang realisiert werden können oder dass es länger als erwartet dauert, sie zu realisieren; die Möglichkeit, dass die Kosten oder Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Integration des Geschäftsbetriebs von SOMATEX in den von Hologic größer sind als erwartet; die Fähigkeit von Hologic und SOMATEX, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen; die Erstattungsentscheidungen von Kostenträgern und die Richtlinien, Empfehlungen und Studien, die von verschiedenen Organisationen in Bezug auf die Verwendung von Produkten und Behandlungen veröffentlicht werden; die Fähigkeit, laufende organisatorische und strategische Veränderungen erfolgreich zu bewältigen, einschließlich der Fähigkeit von Hologic, Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu gewinnen, zu motivieren und zu halten; die Auswirkungen und der erwartete Nutzen von abgeschlossenen Akquisitionen und Akquisitionen, die Hologic möglicherweise in der Zukunft abschließen wird; die Fähigkeit, bestimmte Produktions- und andere Geschäftsbereiche von Hologic rechtzeitig und im Rahmen des Budgets zu konsolidieren, ohne das Geschäft von Hologic zu stören, und die erwarteten Kostensynergien im Zusammenhang mit solchen Maßnahmen zu erzielen; die Entwicklung neuer wettbewerbsfähiger Technologien und Produkte; behördliche Zulassungen und Genehmigungen für Produkte; Produktionszeitpläne für Produkte; die voraussichtliche Entwicklung der Märkte, in die Produkte verkauft werden, und der Erfolg der Produkte in diesen Märkten; die voraussichtliche Leistung und der Nutzen der Produkte; geschätzte Werte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten; voraussichtliche Trends in Bezug auf die Finanzlage oder das Betriebsergebnis von Hologic; und die Kapitalausstattung von Hologic und deren Angemessenheit.

Bei den oben aufgeführten Risiken handelt es sich nicht um alle potenziellen Risiken. Weitere Faktoren, die sich nachteilig auf das Geschäft und die Aussichten der einzelnen Unternehmen auswirken könnten, sind in den Unterlagen beschrieben, die das jeweilige Unternehmen bei der SEC einreicht. Hologic und SOMATEX lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen der hierin enthaltenen Aussagen zu veröffentlichen, um geänderte Erwartungen oder geänderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, widerzuspiegeln.

Diese Informationen sind nicht als Produktwerbung oder Promotion gedacht, wo solche Aktivitäten verboten sind.

Pressekontakt:

Kontakt PR-Agentur: HBI Helga Bailey GmbH Corinna Voss / Annette Hermann / Markus Wild Tel.: +49 89 99 38 87 -30 / -52 / -51 mailto:hologic@hbi.de

Unternehmenskontakt: Hologic Medicor GmbH Christine Maria Hermeling MBA Senior Marketing Manager DACH Breast & Skeletal Health Mobil: +49 172 442 5713 mailto:ChristineMaria.Hermeling@hologic.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130117/4806309

OTS: Hologic Deutschland GmbH