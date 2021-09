OTS: KfW / Stefan Wintels startet zum 01.10.2021 als neuer ...

Stefan Wintels startet zum 01.10.2021 als neuer Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe Frankfurt am Main (ots) - Stefan Wintels (54) startet ab morgen, dem 1. Oktober 2021, als Vorstandsvorsitzender der KfW. Bis zum 1. November 2021 wird er den Vorstand der KfW gemeinsam mit Dr. Günther Bräunig (65) als Co-CEO leiten.

Nach verschiedenen leitenden Positionen bei der Deutschen Bank und Citigroup in Frankfurt und London war Stefan Wintels von 2014 bis 2020 Deutschlandchef der Citigroup Global Markets Europa AG. In dieser Rolle hat er maßgeblich an der Entscheidung mitgewirkt, dass heute der Sitz des EU Broker / Dealers der Citigroup in Frankfurt ist. Als Vorstandsvorsitzender verantwortete er u.a. das Corporate & Investment Banking, das europäische Filialnetzwerk sowie die internen Bereiche Personal, Interne Revision und Kommunikation. Seit 2020 leitet Stefan Wintels als Global Co-Head das Geschäft mit Financial Institutions, das neben Banken und Versicherungen auch Fintechs umfasst. In dieser Funktion ist er auch Mitglied des Global Executive Committees im Bereich Banking, Capital Markets & Advisory. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit ist er sehr vertraut mit dem internationalen Bankgeschäft und den internationalen Finanzmärkten. Zudem verfügt Stefan Wintels über erhebliche Gremien- und Führungserfahrung.

Wintels ist Diplom-Kaufmann der Technischen Universität Berlin und absolvierte das zweite Jahr eines MBA-Programms an der University of Illinois in den USA.

Stefan Wintels folgt auf Dr. Günther Bräunig (65), der zum 31. Oktober 2021 in den Ruhestand geht. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, hat der Verwaltungsrat den ursprünglich zum 30. Juni 2021 endenden Vertrag Dr. Bräunigs bis Ende Oktober 2021 verlängert. Insofern werden Dr. Günther Bräunig und Stefan Wintels im Oktober 2021 als Co-CEOs der KfW Bankengruppe fungieren.

Den Lebenslauf und Pressebilder finden Sie auf der Internetseite der KfW unter: https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Stefan-Wintels.html

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt Kommunikation (KOM), Michael Helbig Tel. +49 (0)69 7431 4126, Fax: +49 (0)69 7431 3266, E-Mail: mailto:michael.helbig@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/5033918

OTS: KfW