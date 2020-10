OTS: Medallia / Experience-Management-Technologie-Experte Medallia expandiert ...

Experience-Management-Technologie-Experte Medallia expandiert in Deutschland, Österreich und der Schweiz München / Zürich / Wien (ots) - Medallia, einer der weltweit führenden Anbieter für Customer Experience (CX)- und Employee Experience (EX)-Lösungen setzt nach dem Börsengang 2019 seinen Expansionskurs in den deutschsprachigen Ländern fort. Es ist die Mission des Unternehmens, mit Customer und Employee Engagement sowie KI-gestützten Feedback-Analysen globale Unternehmen lokal zu unterstützen, um geschäftskritische Entscheidungen zu treffen. Nie war es wichtiger, mit Kunden und Mitarbeitern in Verbindung zu stehen, deren Signale richtig zu interpretieren und unmittelbar auf das Feedback zu reagieren mit dem Ziel die Kundenzufriedenheit und somit deren gängige Messgröße, den Net Promotor Score (NPS) zu erhöhen. Das strategische Team wird bei Medallia von Gerhard Raffling, VP & Country Manager, und Agnieszka May-Sadowska, VP Europe North, DACH & EE, geführt.

Medallia ist der Pionier und Marktführer im Bereich Experience Management mit mehr als 1.000 Kunden in den unterschiedlichsten Branchen weltweit. Mit seiner preisgekrönten SaaS-Plattform, der Medallia Experience Cloud, ist Medallia in der Lage Milliarden "Signale" aus unterschiedlichsten Quellen zu erfassen, zu analysieren und punktgenaue Empfehlungen für sofortiges Handeln innerhalb und außerhalb der eigenen Organisation zu ermöglichen. Da das Feedback im Idealfall in Echtzeit erfolgen soll und die Datenmengen enorm sind, entsteht die Handlungsempfehlung durch AI und ML gestützte Analysen. Informationen aus Datenbanken, Text, Sprache, Bild und Emotionen können dafür über die Medallia Experience Cloud verarbeitet und ausgewertet werden.

Wachstumspotential: Unternehmen nutzen Chancen zu Digitalisierung und Kundenzentrierung

Medallia setzt weiterhin auf außerordentlich gut geschultes Personal in der Beratung, Implementierung und dem Vertrieb und vergrößert fortlaufend die Teams vor Ort. Zur strategische Fokus besteht unter anderem darin, den Schwerpunkt auf einzelne Branchen zu legen und die Gewinnung entsprechender Branchenexperten - in Deutschland etwa speziell für die Bereiche Retail, Automotive, Pharma, Banken und Versicherungen.

Medallia ist weltweit vertreten. 1.500 Mitarbeiter in mehr als 15 Niederlassungen weltweit sprechen die Sprachen ihrer Kunden. Seit dem IPO im Sommer 2019 ist Medallia zudem an der New Yorker Börse gelistet.

Breite Partnerlandschaft als Garant für den Erfolg

Medallia arbeitet eng mit globalen Management-Beratungshäusern wie Bain&Company oder McKinsey&Company sowie mit namhaften Consulting- und Services-Partnern und Market-Research-Unternehmen zusammen. Dazu zählen unter anderen Delloite, Accenture, Kantar oder IPSOS. Die Partner unterstützen potenzielle Kunden bei der Strategieberatung über die Umsetzung bis hin zur laufendne Anpassung an die sich schnell verändernden Marktgegebenheiten. Eine 100%-ige Erfolgsrate in der Implementierung zeigt eindrucksvoll die Vorteile dieser Partnerstrategie.

Pressekontakt:

PR-Agentur Grayling Andrea Ilsemann, Wolfgang Rudloff mailto:medallia@grayling.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127939/4741448

OTS: Medallia