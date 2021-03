OTS: SHS Viveon AG / SHS Viveon und Bisnode D&B Schweiz schließen ...

SHS Viveon und Bisnode D&B Schweiz schließen Partnerschaft, um das Compliance- und Risk-Management von Unternehmen zu vereinfachen München / Zürich (ots) - Gemeinsame Lösung beider Branchen-Experten ermöglicht vollständig digitale und global einheitliche Compliance-Checks, integriert in bestehende Unternehmensprozesse

SHS Viveon AG (m:access ISIN DE000A0XFWK2 / WKN A0XFWK), die modulare Plattform für die Automatisierung von Risk-, Credit- und Compliance-Prozessen und Bisnode D&B Schweiz, weltweit führender Anbieter von Daten und Analysen für geschäftliche Entscheidungen, haben eine Partnerschaft geschlossen. Ziel der Vereinbarung ist es, Synergien beider Unternehmen in einer neuen, gemeinsamen Risk- und Compliance-Management Lösung optimal zu nutzen. Die Partnerschaft der beiden Unternehmen zielt auf internationale Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Pharma und Healthcare sowie Industrie und Handel.

Bisnode D&B Schweiz und SHS Viveon werden mit der neuen Lösung Unternehmen dabei unterstützen, relevante Daten für Risiko- und Compliance-Checks in ihre bestehenden Prozesse aufzunehmen. "Gerade beim Onboarding neuer Lieferanten kann das Sammeln und Integrieren solcher Daten einiges an Zeit und Aufwand in Anspruch nehmen", erklärt Ralph Schuler, CEO der SHS Viveon AG. Macario Juan, Managing Director Bisnode D&B Schweiz AG, ergänzt: "Nur mit einer zeitgemäßen, digitalen Gesamtlösung, basierend auf passenden B2B-Daten, können unkalkulierte Risiken durch neue Geschäftspartner nachhaltig minimiert und die Entscheidungsgrundlage insgesamt deutlich verbessert werden."

Kombination von globalen Daten und voll digitaler Plattform

Die neue Lösung von SHS Viveon und Bisnode liefert ihren Nutzern dafür hochwertige Daten für individuelle Risikobewertungen. Die Partnerschaft zwischen den beiden Branchen-Experten kombiniert die globalen B2B-Finanzdaten von Bisnode mit der flexiblen und einfach zu bedienenden Risk- und Compliance-Plattform von SHS Viveon. Dadurch können Compliance Checks vollständig digital und nahtlos in bestehende Unternehmensprozesse integriert werden.

"Unser One-Stop-Shop Ansatz vereinfacht Prozesse erheblich und hält den Aufwand extrem gering", so Christin Schmidt, Senior Compliance Consultant Bisnode D&B Schweiz AG. "Nach einer einfachen Anfrage und der ausführlichen, vollständig automatisierten Datenanalyse erhalten Nutzer immer nur dann eine Benachrichtigung, wenn es tatsächlich einen Analysepunkt gibt, den sie sich genauer ansehen müssen. Dadurch wird das Risk- und Compliance Management im Unternehmen deutlich schneller und zielgenauer."

Die Plattformlösung kann außerdem individuell angepasst werden, um alle relevanten Informationen in einer Form darzustellen, die zu den jeweils bestehenden Arbeitsabläufen passt. "Von unserer digitalen All-in-One-Lösung können deshalb sowohl Einkaufsabteilungen als auch Vertriebsbereiche maßgeblich profitieren", so Schuler.

Aktuelle Veranstaltung: Gemeinsames Compliance-Webinar am 23. März

Zum Thema Compliance und dem geplanten Lieferkettengesetz veranstalten Bisnode und SHS Viveon ein Web-Seminar am 23. März um 14 Uhr. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: https://www.bisnode.ch/wissen/veranstaltungen/webinare/lieferkettengesetz/

Über SHS Viveon

SHS Viveon hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Management finanzieller und regulatorischer Risiken von Unternehmen entscheidend zu vereinfachen. Die SHS Viveon Plattform ermöglicht Risk-, Credit- und Compliance-Management-Teams die automatisierte Identifikation, Bewertung und Absicherung von Risiken in einem flexiblen, digitalen Prozess. Sie vereinfacht den Zugriff auf alle relevanten Daten von jedem System aus, automatisiert Prozesse, verbessert die Analyse und Simulation und ermöglicht so bessere Unternehmensentscheidungen. SHS Viveon wurde 1991 gegründet und ist seit 1999 im m:access an der Börse München gelistet.

ISIN DE000A0XFWK2 / WKN A0XFWK

https://www.shs-viveon.com/

Über Bisnode

Bisnode, ein führendes progressives Daten- und Analyseunternehmen, baut mit Hilfe von intelligenten Daten und Analysen eine bessere Zukunft. Bisnode hat mehr als 2.100 leidenschaftliche Mitarbeiter, die in 19 Ländern zusammenarbeiten, um strategische Schritte im Voraus zu erkennen, neue Erkenntnisse zu liefern und letztlich innovative Lösungen für die Probleme der Kunden zu finden.

Durch die strategische Partnerschaft mit Dun and Bradstreet (D&B) bietet Bisnode Zugang zu internationalen Informationen über Risiken, Lieferanten, Governance und Compliance bis hin zu gezieltem Marketing, CRM, Vertrieb und Datenintegration. Dies gibt seinen Kunden ein mächtiges Werkzeug, um mutige und dennoch sichere Entscheidungen zu treffen. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.bisnode.com/ .

Pressekontakt:

PR Agentur WORDUP PR - Trautenwolfstraße 3 - 80802 München - Tel: 089 2 878 878 0 E-Mail: presse@wordup.de - www.wordup.de

SHS Viveon Rolf Anweiler - Clarita-Bernhard-Str. 27 - 81249 München - Tel: +49 89 74 72 57 284 E-Mail: rolf.anweiler@shs-viveon.com - www.shs-viveon.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71103/4869908

OTS: SHS Viveon AG