OTS: smava GmbH / Younited Credit & smava kooperieren

Younited Credit & smava kooperieren Berlin (ots) - Das Kreditportal smava baut seine Kreditplattform weiter aus. Ab sofort vermittelt das in 2007 gestartete Fintech auch Konsumentenkredite des französischen Kreditinstituts Younited Credit.

"Mit dem Kundenversprechen "Transparenz" und "Fairness" für Kreditkunden verbindet smava und Younited eine ähnliche Firmenphilosophie. Smava ist damit ein wesentlicher Treiber unserer Wachstumsstrategie. Wir haben unser Deutschlandgeschäft mit einem einzigartigen komplett digitalen und papierlosen Konsumentenkredit im Februar 2020 erfolgreich gestartet. Seitdem haben wir in Summe bereits mehr als 20 Millionen Euro an Krediten finanziert. Durch die Kooperation mit smava werden wir dieses Volumen schnell und signifikant steigern und unsere Erfolgsstory ausbauen", sagt Michael Herrschlein, CEO von Younited Credit Deutschland.

"Younited ist ein gutes Beispiel für technologiegetriebene und zeitgemäße Kreditvergabe. Das trifft den Nerv der Zeit. Die Nachfrage nach Digital-Krediten ist in den letzten Monaten massiv, teilweise um 50 Prozent gestiegen. Wir ermöglichen unseren Kunden mit Younited einen weiteren schnellen und bequemen Zugang zu einem Kredit und verhelfen unserem neuen Partner so zu einem spürbaren Wachstum", sagt Alexander Artopé, CEO von smava.

Digitaler Kreditabschluss mit günstigen Konditionen

Younited Credit vergibt über smava Konsumentenkredite in Höhe von 1.000 bis 50.000 Euro mit einer Laufzeit von 12 bis 84 Monaten und einem effektiven Jahreszins ab 1,49 Prozent. Die Kredite können über smava vollständig digital abgeschlossen werden. Notwendige Unterlagen werden digital eingereicht. Die Unterschrift erfolgt per digitaler Signatur und die Identifikation per Video-Ident-Verfahren.

smava erweitert Plattform um sieben Partner

Neben Younited Credit hat das Kreditportal smava seit Mai 2019 sieben weitere namhafte Kooperationspartner in seine Kreditplattform integriert: Deutsche Bank, Commerzbank, S-Kreditpartner GmbH (der Kredit-Spezialist in der Sparkassen-Finanzgruppe), Degussa Bank, Hypovereinsbank, Consorsbank und Qlick. Insgesamt sind nun 25 Banken im Kreditvergleich vertreten. (https://www.smava.de/kredit/partner/)

Pressemitteilung im Original: http://www.smava.de/presse/pressemitteilungen /

Über smava

Deutschlands großes Kreditportal macht Kredite für Verbraucher transparent, fair und günstig. Durch digitale Prozesse bietet smava einen Überblick über 70 Kredite zwischen 1.000 und 120.000 Euro von mehr als 20 Banken und Kreditvergabepartnern. So können Verbraucher den für sie passenden Kredit auswählen und direkt abschließen. Im Schnitt zahlen Kreditnehmer durch den Kreditabschluss über smava über 35 Prozent weniger Zinsen als im Bundesdurchschnitt. Bisher vermittelte smava Ratenkredite von insgesamt über 8 Milliarden Euro, davon allein in 2019 rund 2,7 Milliarden Euro. Als eines der größten deutschen Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt smava rund 600 Mitarbeiter aus mehr als 40 Nationen. smava wird von einem erfahrenen Management aus dem Finanz- und Technologie-Bereich geleitet. Renommierte Investoren wie Vitruvian Partners, Verdane Capital, Runa Capital und Earlybird haben bisher insgesamt 159 Millionen US-Dollar in smava investiert.

Über Younited Credit

Younited Credit erfindet den Konsumentenkredit-Markt in Europa neu. Durch innovative Technologien ermöglicht Younited Kreditnehmern eine einfache Kreditanfrage zu 100% online, wodurch auch ein schnelles Feedback und eine rasche Kreditgewährung garantiert werden kann. Bei Younited können Privatpersonen Kredite von 1.000 Euro bis 50.000 Euro zu Laufzeiten von sechs bis zu 84 Monaten beantragen. Younited Credit wurde 2009 in Paris gegründet und ist heute die einzige europäische Verbraucherkreditplattform, die mit einer europäischen Bankenlizenz als Kreditinstitut vollständig zugelassen ist. Durch das innovative Refinanzierungsmodell investieren professionellen Anleger durch einen Fonds direkt in alle gewährten Konsumentenkredite. Alle anfallenden Zinsen werden wiederrum vollkommen als Renditen an die Anleger ausbezahlt. Mit Younited Business Solutions bedient Younited Credit auch Kunden aus dem B2B-Sektor in den Bereichen Credit-as-a-Service und Credit-as-a-Payment. Die von Younited Credit entwickelten Technologien sind über APIs für Geschäftspartner (Banken, Versicherungen, Mobilfunkbetreiber, E-Händler) verfügbar. Younited Credit hat heute mehr als 165 Millionen Euro Eigenkapital erworben, eine europaweite Banklizenz und beschäftigt über 350 Mitarbeiter in Paris, Rom, Barcelona und München. Seit der ersten Markteinführung im Jahr 2009 hat Younited Credit schon über zwei Milliarden Euro an Konsumentenkrediten finanziert.

Weitere Informationen: https://de.younited-credit.com/

Zur Mediengalerie von Younited Credit: https://de.younited-credit.com/presse/mediengalerie

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/younited-credit-germany

