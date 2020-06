OTS: ThomasLloyd Global Asset Management GmbH / ThomasLloyd SICAV - ...

ThomasLloyd SICAV - Sustainable Infrastructure Income Fund wird an der Luxemburger Börse notiert Zürich (ots) - Seit Montag, den 15. Juni 2020, wird der ThomasLloyd SICAV - Sustainable Infrastructure Income Fund (SIIF), dessen zahlreiche Anteilsklassen für den Handel am EU-regulierten Markt der Bourse de Luxembourg (BdL) zugelassen sind, an der Luxemburger Börse notiert. Der SIIF, ein offener, als SICAV (UCI Teil II) strukturierter Alternativer Investment Fund (AIF), ist in Luxemburg domiziliert und unterliegt dem Depotsystem der OGAW-Richtlinie V. Beim SIIF handelt es sich um den weltweit ersten voll regulierten, offenen Infrastruktur-Publikumsfonds.

Ziel des Fonds ist es, unter allen Marktbedingungen eine attraktive risikobereinigte Rendite zu erzielen, indem er ein diversifiziertes Portfolio von qualitativ hochwertigen, nachhaltigen Infrastrukturanlagen finanziert, hält und betreibt und so regelmäßige Erträge und Kapitalzuwächse für seine Aktionäre generiert. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds über Eigen- und Fremdkapitalinstrumente direkt in nicht börsennotierte Infrastrukturanlagen der Marktsegmente erneuerbare Energie, Versorgung, Transport, soziale Infrastruktur und Kommunikation mit geografischem Fokus auf Entwicklungs- und Schwellenländern. Dabei kommen die Grundsätze sozial verantwortungsvoller Investitionen (SRI, Social Responsible Investment Principles) zur Anwendung. Zugleich werden Anlagerisiken durch eine Diversifizierung über Länder, Sektoren, Technologien und Anlagestile hinweg verringert. Seit Auflegung des Portfolios im Januar 2011 erzielt die Anlagestrategie bei geringer Volatilität zweistellige jährliche Renditen.

Der SIIF wird zudem an der Luxembourg Green Exchange (LGX) zugelassen, der weltweit ersten und führenden Plattform, die ausschließlich nachhaltige Finanzinstrumente listet. Die Plattform fördert Investitionen in ESG-, Green- und Sozial-Fonds, vorausgesetzt, der Fonds kann durch ein unabhängiges Label Garantien von höchster Qualität und Glaubwürdigkeit nachweisen. Der SIIF wurde im Juli 2019 in Anerkennung seiner konsequenten Anlagestrategie und der Umsetzung von ESG-Faktoren im Anlageprozess mit dem LuxFLAG Environment Label ausgezeichnet und wird im grünen Segment der LGX notiert.

Michael Sieg, Chairman und Group CEO der ThomasLloyd Group: "Die rein wirkungsorientierte Impact Investing-Strategie von ThomasLloyd richtet sich an eine wachsende Zahl globaler Investoren, welche auf der Suche nach Kapitalanlagen sind, die zusätzlich zu wirtschaftlichen Zielen auch positive ökologische und soziale Auswirkungen garantieren."

Über die Luxemburger Börse

An der Luxemburger Börse wird ein breites Angebot internationaler Finanzinstrumente wie Anleihen, Aktien, Fonds und strukturierte Produkte gelistet - insgesamt mehr als 36.000 Wertpapiere von Emittenten aus über 100 Ländern. Die Börse deckt zwei Märkte ab: den EU-regulierten BdL und die börsenregulierte Euro Multilateral Trading Facility (Euro MTF). Am BdL-Markt notierte Emittenten unterliegen den Anforderungen der Prospectus and Transparency Obligation Directives. Der 1929 gegründete Markt wird von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde CSSF beaufsichtigt. Die LGX wurde 2016 als spezialisierte Plattform für grüne, soziale und nachhaltige Wertpapiere ins Leben gerufen.Nähere Informationen unter: http://www.bourse.lu

Über die ThomasLloyd Group

ThomasLloyd ist ein globales Anlage- und Beratungsunternehmen, das auf den notwendigen Prozess für soziale und ökologische Veränderung spezialisiert ist und sich ausschließlich auf Finanzierung, Errichtung und Betrieb nachhaltiger Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Landwirtschaft und Immobilien konzentriert. Das Angebot des Unternehmens umfasst Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette in diesen Sektoren. Neben der Strukturierung, Platzierung und Verwaltung von Impact-Investing-Lösungen bietet Thomas Lloyd auch Beratung und Finanzierung für Projekte und Unternehmen sowie digitale Finanzdienstleistungen insbesondere in den Bereichen Anlagevermittlung, Anlageberatung und Vermögensverwaltung an. ThomasLloyd wurde 2003 gegründet und ist heute einer der weltweit führenden Impact-Investing- und Klimafinanzierungsanbieter. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich und über 250 Mitarbeitern an 17 Standorten in Nordamerika, Europa und Asien verwaltet derzeit ein Vermögen von über 4,1 Mrd. USD für mehr als 60.000 private und institutionelle Anleger. Nähere Informationen unter: http://www.thomas-lloyd.com

Nähere Informationen:

ThomasLloyd Group Press/Communication Telefon +49 (0)89 599 890 313 Fax +49 (0)89 599 890 323 public.relations@thomas-lloyd.com http://www.thomas-lloyd.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/103578/4625074

OTS: ThomasLloyd Global Asset Management GmbH