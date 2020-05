PAYPAL - Kurssprung nach Zahlen

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 128,310 $ (NASDAQ)

PayPal verfehlt im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,66 USD die Analystenschätzungen von 0,75 USD. Der Umsatz liegt mit 4,62 Mrd. USD unter den Erwartungen von 4,74 Mrd. USD.

Nach einer langen Rally erreichte die PayPal-Aktie am 16. Juli 2019 ein Allzeithoch bei 121,48 USD. Nach diesem Hoch korrigierte die Aktie trotz eines neuen Allzeithochs bei 124,50 USD am 19. Februar 2020 ausführlich und fiel dabei im Tief auf 82,07 USD zurück. Mit diesem Tief testete der Wert den Aufwärtstrend seit Januar 2016.

Anschließend legte der Wert deutlich zu. Bereits am Montag kam es zu einem Ausbruch über 124,50 USD und damit zu einem neuen Rekordhoch. Gestern setzte sich der Anstieg fort. Die Aktie erreichte ein neues Allzeithoch bei 129,59 USD. Die aktuellen Zahlen wurden nachbörslich sehr gut aufgenommen. Der Aktienkurs kletterte um rund 8 ½% auf 139,20 USD. Bei einer Eröffnung auf diesem Niveau würde die Aktie ein großes Aufwärtsgap reißen.

Kann die Rally weitergehen?

Mit diesem nachbörslichen Kurssprung, so er sich heute im regulären Handel bestätigt, dürfte der Ausbruch über 124,50 USD signifikant sein. Damit ist die Korrekturbewegung seit Juli 2019 beendet. Die Aktie könnte sich als bereits in einer neuen Aufwärtsbewegung befinden. Diese könnte mittelfristig zu Kursgewinnen bis ungefähr 160 USD führen. Kurzfristig dürfte die Rally allerdings erst einmal pausieren. Ein Rücksetzer in Richtung 129,59 oder sogar 124,50 USD ist möglich.

Sollte die Aktie allerdings unter 121,48 USD abfallen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste mit einem Rückfall auf 109,30 USD gerechnet werden.

