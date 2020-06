Pegasus Development AG: Startschuss für mehrere Produktionsstätten weltweit

Bekanntmachung: Ausbau der Pegastril - Nuevo Produktionsstätte

Unter der Leitung des Verwaltungsrats Roberto Spano hat die Geschäftsführung der Pegasus Development AG den Ausbau weiterer Produktionsstätten der Pegastril -Nuevo beschlossen. An mehreren Standorten weltweit sollen neue Produktionsstätten entstehen. Der Standort in der Türkei wird zudem weiter ausgebaut. Durch diese Investitionen entstehen zudem auch neue Arbeitsplätze.

Die Übernahme und Ausbau folgender Produktionsstätte sind geplant in allen 20 Ländern von Lateinamerika, sowie Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Zypern, Nigeria, Äthiopien, Uganda, Tansania, Mozambique, Angola, Mauritius, Guinea-Bissau, Cape Verde, Sao Tome und die Mongolei.

Durch das Coronavirus ist die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln signifikant gestiegen. Gerade Produkte wie Nuevo, die auf Basis pflanzlichen Tensiden bestehen und alkoholfrei sind, haben einen besonderen Absatzwert. Dies war ausschlaggebend für die Entscheidung der Geschäftsleitung, die Produktmenge und Vielfalt der Nuevo Produkte weiter auszubauen.

Pegasus Development AG hat sich zeitnah die Exklusivrechte durch die Beteiligung an Nuevo gesichert und dadurch die Marke Pegastril - Nuevo entwickelt. Nähere Informationen zu den Produkten können Sie folgender Webadresse entnehmen: www.pegastrilnuevo.ch.

Mit neuen Technologien und innovativen Ideen versucht Pegastril - Nuevo die weitere Ausbreitung des Corona Virus und etwaigen zukünftigen Pandemien vorzubeugen. Es wurden unter anderem Desinfektionskabinen entwickelt, die innerhalb weniger Sekunden den ganzen Körper mit Desinfektionsmittel besprühen. Diese Kabinen sollen hauptsächlich an Flughäfen, Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen genutzt werden. Allein eine Tankfüllung mit Desinfektionsmittel reiche aus für rund 10.000 Menschen bei einer gesamten Behandlungsdauer von zehn bis zwanzig Sekunden.

Derzeit beliefert Pegastril - Nuevo bereits neben den europäischen Ländern auch Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Nigeria.

Zukünftig wird in allen Geschäftsbereichen der Schutz vor Viren an oberster Stelle stehen. Sehr nahe liegend ist, dass auch jedes Lokal und Einkaufszentrum eine derartige Kabine vor den Eingang stellen muss. Gerade diese Wertschätzung wird in Zukunft den Unterschied ausmachen. Gerade im Hinblick auf online Käufe bleiben traditionelle Ladengeschäfte somit konkurrenzfähig.

Damit öffnet sich der Pegasus Development AG ein immenser Markt mit enormem Wachstum.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200605005098/de/

Impressum



Pegasus Development AG

Ringstrasse 14

7000 Chur Schweiz

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: CHE-101.302.444 MWST

Handelsregisternummer: CH-514.3.024.934-4

Verwaltungsrat: Roberto Spano

Tel: +41 815 880508

Fax: +41 815 440444

E-Mail: info@pegasusdevelopment.ch



LEI: 549300936ZV4UZCW5027