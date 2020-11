 PerkinElmer bringt neue HPLC-, UHPLC- und Softwarelösung der nächsten Generation auf den Markt

LC 300™-Plattform und SimplicityChrom™-Software bieten verbesserte Arbeitsabläufe, eine intuitive Benutzeroberfläche und Konformität mit 21 CFR Part 11

PerkinElmer, Inc. stellt heute die LC 300™-Plattform und SimplicityChrom™-Software vor, die fortschrittliche Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) und Ultra-Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (UHPLC) mit intuitiver Gerätesteuerung und Datenanalyse verbindet. Die neue Lösung verbessert den Durchsatz, strafft die Analytik und ermöglicht benutzerfreundliche Bedienung, um die Produktivität im Labor in mehreren Branchen zu steigern, die bestrebt sind, Qualitätsanforderungen und aufsichtsbehördliche Auflagen einzuhalten.

„Wenn es darum geht, Lebensmittel auf Zusatzstoffe, Cannabismittel auf ihre Stärke, Arzneimittel auf Verunreinigungen oder Kosmetika auf Konservierungsmittel zu testen, müssen sich Wissenschaftler auf leistungsstarke, benutzerfreundliche Analysetechnologien verlassen können. Unsere neue LC-Lösung bietet Labormitarbeitern die gewünschte Geschwindigkeit, Leistung und Unkompliziertheit sowie die Empfindlichkeit und Genauigkeit, die sie benötigen, um sowohl die Kundenerwartungen als auch strenge behördliche Auflagen zu erfüllen“, erklärte Suneet Chadha, VP und GM of Applied Markets, PerkinElmer.

Das neue LC-300-System wurde für einen hochpräzisen Gradientenfluss und niedrigen Dispersionsgrad konzipiert und stellt Kunden in den Bereichen Lebensmittel, Pharmazie und Chemie schnelle und genaue Ergebnisse bereit. Der Autosampler des LC-300-Systems verfügt über einen integrierten Säulenofen und einen gut sichtbaren LCD-Farbbildschirm, auf dem die wichtigsten Statusergebnisse angezeigt werden, ohne dass eine Anmeldung bei der CDS-Software (Chromatography Data System) erforderlich ist. Die vielseitige Plattform bietet mehrere Detektoroptionen und unterstützt Treiber von Drittanbietern für handelsübliche CDS-Systeme .

Die zugehörige SimplicityChrom-CDS-Software von PerkinElmer wurde nach umfangreichen Untersuchungen zur Benutzererfahrung und zur Benutzeroberfläche entwickelt. Sie liefert äußerst intuitive und anpassbare Arbeitsabläufe, die die Produktivität steigern und die Ergebnisanalyse beschleunigen. Die Software stellt die notwendigen Tools bereit, um die Auflageneinhaltung für 21 CFR Part 11 sicherzustellen und Zeit, Arbeitsaufwand und Kosten zu sparen. Proaktive Meldungen zum Stand von Verbrauchsmaterialien und erforderlicher Wartung sorgen zudem für geringstmögliche Ausfallzeiten.

Außerdem wurde die neue LC-Plattform für schnelle Installation konzipiert, und zusammen mit PerkinElmer’s Anwendungsportfolio, den SOPs, Verbrauchsmaterialien und OneSource® Labor-Services können die Kunden ihre Methoden schnell entwickeln oder übertragen und hohe Betriebszeiten erreichen, während alle Auflagen eingehalten werden.

Über PerkinElmer

PerkinElmer versetzt Wissenschaftler, Forscher und Mediziner in die Lage, ihren wichtigsten Herausforderungen in Wissenschaft und Gesundheitswesen zu begegnen. Mit unserem Schwerpunkt auf Innovationen für eine gesündere Welt bieten wir einzigartige Lösungen für die Bereiche Diagnostik, Biowissenschaften, Lebensmittel und Anwendungsmärkte. Wir arbeiten strategisch mit Kunden zusammen, um zeitnah präzisere Einblicke zu ermöglichen, die auf fundierten Marktkenntnissen und technischem Fachwissen aufbauen. Unser engagiertes Team von rund 13.000 Mitarbeitern weltweit arbeitet mit Leidenschaft daran, Kunden dabei zu unterstützen, die Gesundheit von Familien zu stärken sowie die Lebensqualität zu erhöhen und das Wohlbefinden und die Langlebigkeit der Menschen weltweit zu erhalten. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von rund 2,9 Milliarden US-Dollar, bedient Kunden in 190 Ländern und ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 1-877-PKI-NYSE oder unter www.perkinelmer.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201116005830/de/

Medien



Jennifer McNeil

+1 508 380-2902

Jennifer.mcneil@perkinelmer.com