Personalplanungs-Softwareanbieter Atoss Software wächst weiter

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach Personalplanungssoftware lässt den Softwareanbieter Atoss Software weiter wachsen. In den Monaten Juli bis September stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 23,8 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Montag in München mitteilte. Vor allem das Geschäft mit Cloud-Abonnements aus dem Netz konnte zulegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs um 13 Prozent auf knapp 6,6 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Nettoergebnis von 4,4 Millionen Euro nach 3,7 Millionen ein Jahr zuvor. Das Management um Konzernchef Andreas Obereder bestätigte dank einer "ausgezeichneten Auftragslage" die Jahresprognosen./men/jha/