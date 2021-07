Piper Sandler berät Platinum beim Erwerb von Solenis von CD&R und BASF

Die auf Chemikalien und Werkstoffe spezialisierte Investmentbankengruppe von Piper Sandler & Co. (The Valence Group) hat heute bekannt gegeben, dass sie Platinum Equity beim Erwerb von Solenis, einem weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien für wasserintensive Industrien, von Clayton, Dubilier & Rice (kurz „CD&R“) und BASF in einer Transaktion beraten hat, die einen Unternehmenswert für Solenis von 5,25 Milliarden USD impliziert.

Im Rahmen der Transaktion wird Solenis voraussichtlich mit Sigura Water, einem bestehenden Portfoliounternehmen von Platinum Equity, welches das Unternehmen 2019 übernommen hat, zu einem Gesamttransaktionswert von rund 6,5 Milliarden USD fusionieren. Es wird erwartet, dass das zusammengeschlossene Unternehmen einen Umsatz von etwa 3,5 Milliarden USD erwirtschaften und eine Vielzahl von Kunden auf der ganzen Welt in den Märkten für Verbraucher-, Industrie- und Schwimmbadwasseraufbereitung bedienen wird.

Die Übernahme von Solenis und die Fusion mit Sigura werden vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung und der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich vor Ende 2021 abgeschlossen.

Piper Sandler fungierte als exklusiver Finanzberater von Platinum Equity bei der Übernahme von Solenis.

Platinum Equity wurde 1995 von Tom Gores gegründet und ist eine globale Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 25 Milliarden USD und einem Portfolio von etwa 40 operativen Gesellschaften, die Kunden auf der ganzen Welt bedienen. Das Unternehmen investiert derzeit von Platinum Equity Capital Partners V, einem globalen Buy-out-Fonds in Höhe von 10 Milliarden USD, und Platinum Equity Small Cap Fund, einem 1,5 Milliarden USD schweren Buy-out-Fonds, der sich auf Investitionsmöglichkeiten im unteren Mittelstand konzentriert. Platinum Equity ist spezialisiert auf Fusionen, Übernahmen und operative Geschäfte – eine markenrechtlich geschützte Strategie namens M&A&O® –, den Erwerb und den Betrieb von Unternehmen in einer Vielzahl von Geschäftsmärkten, darunter Fertigung, Vertrieb, Transport und Logistik, Ausrüstungsverleih, Metalldienstleistungen, Medien und Unterhaltung, Technologie, Telekommunikation und andere Branchen. In den letzten 25 Jahren hat Platinum Equity mehr als 300 Akquisitionen abgeschlossen.

Solenis ist ein weltweit führender Hersteller von Spezialchemikalien, der sich auf die Bereitstellung nachhaltiger Lösungen für wasserintensive Industrien konzentriert. Dazu gehören die Märkte für Zellstoff, Verpackungspapier und -karton, Taschen- und Handtücher, Öl und Gas, Erdölraffination, chemische Verarbeitung, Bergbau, Bioraffination, Energie und kommunale Märkte. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst ein breites Spektrum an Chemikalien zur Wasseraufbereitung, Prozesshilfsmitteln, funktionellen Additiven sowie modernsten Überwachungs- und Steuerungssystemen. Diese Technologien werden von Kunden verwendet, um die betriebliche Effizienz zu steigern, die Produktqualität zu verbessern, Anlagen zu schützen und die Umweltbelastung zu minimieren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wilmington im US-Staat Delaware verfügt über 41 strategisch rund um den Globus verteilte Produktionsstätten und beschäftigt ein Team von etwa 5000 Fachleuten in 120 Ländern auf 5 Kontinenten. Solenis ist eines der am besten geführten Unternehmen der USA („Best Managed Companies) für das Jahr 2021.

Sigura mit Hauptsitz in Alpharetta im US-Staat Georgia ist ein führender Anbieter innovativer Wasseraufbereitungslösungen. Das Unternehmen unterhält sechs Produktionsstätten in Nordamerika, Südamerika, Europa und Afrika mit 1000 Mitarbeitern weltweit in allen wichtigen Regionen. Es verfügt über Top-Verbrauchermarken auf dem Markt für Poolpflege und starke Positionen in wachstumsstarken Industrie- und Kommunalwassermärkten. Zu den wichtigsten Marken gehören HTH®, Pulsar®, poolife®, GLB®, Applied Biochemists®, Leisure Time®, Baquacil®, BaquaSpa®, Constant Chlor®, Hypocal® und mehr.

