Planview übernimmt führenden KI/ML-Anbieter Aptage

Fusion verbindet künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen mit Agilität und PPM zur Beschleunigung früher Erkenntnisse

Planview® gab heute die Übernahme von Aptage bekannt, einem Technologieführer und Pionier in der Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) und Maschinellem Lernen (ML) für Portfoliomanagement und Arbeitsmanagement.

Die Expertise von Aptage in der Datenwissenschaft wird mit einzigartigem Fachwissen in der Entwicklungsökonomie kombiniert, das Agile und Projektmethodiken umfasst. Die Technologie und das geistige Eigentum des Unternehmens konzentrieren sich auf die Anwendung von KI/ML auf Unternehmenssoftware und bieten Kunden frühe Einblicke und Visibilität hinsichtlich des zu erwartenden Werts und des Lieferrisikos im Rahmen traditioneller Projektmanagement- und agiler Methoden. Für die Kunden von Planview bedeutet das letztlich eine genauere Prognose der Projektergebnisse, unabhängig von den Arbeitsmethoden und -prozessen, die zur Erledigung der Arbeit verwendet werden.

„In der heutigen disruptiven Umgebung sind die Unternehmen mit frühen Einblicken diejenigen, die sich schneller bewegen können, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen”, sagte Greg Gilmore, CEO von Planview. „Die innovative KI/ML-Technologie von Aptage schafft Einblicke in den Projektwert und das Lieferrisiko und verbessert und stärkt die Strategie bis zur Lieferpipeline. Wir freuen uns, Aptage in der Planview-Familie willkommen zu heißen und unseren Kunden diese Expertise zur Verfügung zu stellen.”

„Aptage und Planview teilen eine gemeinsame Vision für die Zukunft von KI/ML innerhalb des Portfolio- und Arbeitsmanagements”, sagte John Heintz, Mitbegründer und CEO von Aptage. „Wir freuen uns sehr, diesen nächsten Schritt gemeinsam zu gehen, die Reichweite unserer Technologie zu erweitern und bessere Ergebnisse für Unternehmen zu erzielen.”

Aptage wurde 2016 gegründet. Das proprietäre geistige Eigentum von Aptage wurde entwickelt, um den Merkmalen kleiner Datenmengen bei agilen und traditionellen Projekten Rechnung zu tragen, um kontinuierlich zu lernen, Vorhersagen zu treffen und umsetzbare Ratschläge für die gesamte Pipeline von der Strategie bis zur Auslieferung zu liefern. Die Technologie hat sich bei den ersten Anwendern bewährt und ist bereit, mit Planview auf den Mainstream-Markt zu skalieren.

John Heintz, Mitbegründer und CEO, sowie Dr. Murray Cantor, Mitbegründer und CTO, werden sich Planview anschließen und umfangreiche Erfahrungen und einzigartiges Fachwissen in das Unternehmen einbringen. Heintz ist ein anerkannter Vordenker in der Agile- und Lean-Community mit 20 Jahren praktischer Erfahrung und wird das Produktmanagement für KI/ML leiten. Dr. Cantor kommt zu Planview als Chief Data Scientist des Unternehmens, eine neue Rolle, die in Anbetracht der Dynamik in der Datenwissenschaft und der Anwendung von KI/ML im Bereich der Unternehmenssoftware geschaffen wurde.

Planview wird das geistige Eigentum von Aptage auf dem Gebiet KI/ML in das gesamte Produktportfolio von Planview einbetten. Wir gehen davon aus, dass die Aptage-Technologie den Kunden im Laufe dieses Jahres zur Verfügung stehen wird. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: Planview.com.

Über Planview

Planview hat einen Schwerpunkt: die Ermöglichung des Transformationsprozesses, wenn Unternehmen ihre Strategie in den heutigen schnelllebigen, stark zerrütteten Märkten neu ausrichten. Unsere Lösungen helfen Unternehmen auf einzigartige Weise, diesen Weg zu bewältigen und die Umsetzung der Strategie auf Unternehmensebene zu beschleunigen. Das gesamte Spektrum der Portfoliomanagement- und Arbeitsmanagement-Lösungen von Planview schafft den organisatorischen Fokus auf die strategischen Ergebnisse, auf die es ankommt, und befähigt Teams, ihre beste Arbeit zu leisten, egal wie. Die umfassende Planview-Plattform und das Erfolgsmodell des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, innovative, wettbewerbsfähige Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse zu liefern. Mit Hauptsitz in Austin, Texas, beschäftigt Planview mehr als 700 Mitarbeiter, die 3.500 Kunden und eine Million Anwender weltweit unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.planview.com/.

Planview und das Planview-Logo sind registrierte Handelsmarken von Planview, Inc. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Über Aptage

Aptage ist ein Technologieführer und Pionier bei der Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) und Maschinellem Lernen (ML) für das Portfolio- und Arbeitsmanagement. Dadurch können Unternehmen ihre eigenen Daten mit Hilfe von Zeitplan-, Kosten- und Priorisierungslösungen intelligenter nutzen. Unternehmen, die Agile, Waterfall oder hybride Frameworks verwenden, haben Aptage eingesetzt, um mehr aus ihren Projektdaten zu lernen und fundierte Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage von KI-Empfehlungen zu treffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://get.aptage.com.

