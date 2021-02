Podcast mit Oleg Juretschko von Invesco: ETFs handeln - Warum ist Liquidität so wichtig?

Diese Episode vermittelt Grundwissen für Anleger. Was genau ist Liquidität? Und weshalb ist sie wichtig beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren, speziell ETFs? Ist ein ETF immer so liquide wie die Wertpapiere, die in seinem Referenzindex stecken, oder kann es hier Unterschiede geben? Und worauf sollten Anleger beim Handeln von ETF-Anteilen achten?

Antworten auf diese Fragen gibt Oleg Juretschko vom ETF-Anbieter Invesco.

