Precisely startet Dynamic Demographics, ein Daten-Angebot für präzise mobile Bewegungsprofile in Echtzeit

Dynamische Datensätze bereichern Unternehmen mit einzigartigen Einblicken in verschiedene Bevölkerungsgruppen und die Art und Weise ihrer Mobilität. Dies hilft bei einer smarteren ortsgebundenen Entscheidungsfindung.

Precisely, der Weltmarktführer in Data Integrity, gibt heute den Launch von Dynamic Demographics bekannt, ein neues Daten-Angebot, welches die Kraft von Preciselys reichhaltigem Portfolio an Raumdaten mit Echtzeit-basierten mobilen und ortsgebundenen Daten verbindet. Diese Kombination erlaubt es Unternehmen menschliche Mobilität besser zu verstehen und wie sich Einwohnerstrukturen und Geschäftsmöglichkeiten in einer Gegend ändern, wenn sich Menschen im Verlauf eines Tages von einem Ort zum anderen bewegen.

Traditionelle demographische Daten sind statisch – sie beschreiben nur die jeweils wohnhafte Einwohnerschaft einer kleinen Gegend – was gleichbedeutend ist mit einem Mangel an Einblicken in die oftmals wichtige Realität der Bevölkerungsstruktur zu Geschäftszeiten. Das Hinzufügen von mobilen Raumdaten transformiert demographische Daten in einen dynamischen Datensatz und offenbart die sich ändernden Profile und Bewegungen verschiedener Bevölkerungsschichten innerhalb einer spezifischen Gegend. Darüber hinaus zeigt es wie sich diese zu verschiedenen Zeiten verändern.

Einblicke aus dynamischen Bevölkerungsprofilen haben eine große Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten über viele Bereiche hinweg. Der Gebrauch reicht von der Auswahl geeigneter Standorte für den Einzelhandel oder Bankfilialen bis zur Prüfung wie viele Menschen einer potenziellen Gefahr durch Naturkatastrophen ausgesetzt sind. Darüber hinaus können auch Rettungsdienste Einsätze und entsprechende Wachen und Reviere besser dort platzieren, wo sie am dringendsten benötigt werden. Es kann sogar die Entscheidungsfindung für Unternehmen unterstützen, die aktuell die Effekte der Corona Maßnahmen bewerten, mitsamt den daraus resultierenden Veränderungen der menschlichen Mobilität.

Die Außenwerbungsfirma Ocean Outdoor Netherlands benutzt bereits die Informationen, welche sie aus Dynamic Demographics ziehen können, um für ihre Kunden ortsgebundenes Marketing gezielter steuern zu können. „Menschliche Bewegungsmuster verstehen zu können ist ein Schlüsselfaktor für unser Geschäft,“ sagt Marlies Smits, Head of Marketing bei Ocean Outdoor. „Dynamic Demographics von Precisely hilft uns verwertbare Erkenntnisse über die Demographie von Kunden zu liefern, die bestimmte Gegenden besuchen. Mit diesen Daten können wir entscheidende Kundenprofile besser verstehen und mit unseren Displays ansprechen, was unseren Kunden einen entsprechenden Mehrwert liefert – all das, während wir den Einfluss der Kampagnen, das Bewusstsein und die Innovation mit unserem „digital out-of-home“ (DOOH) Advertising vorantreiben.“

Mobilitätsdaten sind berüchtigt dafür schwer verarbeitbar zu sein: die Datenmengen sind sehr groß, sie brauchen entsprechend fortgeschrittene Methoden und sehr talentierte Data Scientists um aus ihnen brauchbare Einsichten zu destillieren. Dynamic Demographics vereinfacht Mobilitätsdaten in ein einfach zu nutzendes, plug-and-play Datenprodukt, unterstützt mit genauen demographischen Profilen. Diese reichen von Informationen über Alter und Kaufkraft bis zum sozio-ökonomischen Status und vieles mehr. Preciselys Mobilitätsdaten werden auch von GPS-Standorten generiert, anstatt wie üblich auf Funkturm-Triangulationen zurückzugreifen. Dies resultiert in einer Genauigkeit von bis zu 20 Metern.

„Dynamic Demographics liefert einzigartige Einblicke, nicht nur in Bevölkerungsbewegungen, sondern auch wie sie sich innerhalb verschiedener demographischer Gruppen unterscheidet,“ sagt Dan Adams, Senior Vice President – Data Strategy & Operations bei Precisely. „Die bahnbrechende Kombination aus Preciselys reichhaltigem Portfolio an demographischen Daten und hochqualitativen Mobilitätsdaten hebt die Messlatte für Produkte in diesem Bereich. Diese Informationen liefern bislang ungesehene Einsichten, die es unseren Kunden ermöglichen weitreichende und vertrauliche Entscheidungen zu treffen mitsamt dem Kontext wie sich Bevölkerungsschichten zwischen Orten bewegen.“

Dynamic Demographics ist bereits in den Niederlanden verfügbar und wird bald in Australien, dem Vereinigten Königreich und Deutschland erhältlich sein.

Compliance

Dynamic Demographics liefert Informationen über Bewegungen innerhalb der Bevölkerung, indem es Mobilitätsdaten von mobilen Endgeräten sammelt. Die Nutzer haben explizit einer entsprechenden Nutzung ihrer Daten zugestimmt. Keine persönlich identifizierbaren Informationen (PII) sind in diesem Produkt enthalten. Es ist auch nicht möglich durch Reverse Engineering PII aus dem Produkt zu extrahieren. Alle PII Regeln, Gesetze und Best Practices wurden beim Schaffen dieses Produkts befolgt und Precisely verfolgt und auch weiterhin sämtliche Entwicklungen in diesem Bereich und setzt sie um.

Über Precisely

Precisely ist der Weltmarktführer in Data Integrity und unterstützt über 12.000 Kunden in über 100 Ländern, inklusive 97 der Fortune 100 Unternehmen, mit Genauigkeit, Verlässlichkeit und Kontext in Bezug auf Daten. Preciselys Produkte in den Bereichen Datenintegration. Datenqualität, Data Governance, Ortsgebundene Aufklärung und Data Enrichment fördern bessere unternehmerische Entscheidungen und schaffen so bessere Ergebnisse. Finden sie mehr heraus auf www.precisely.com.

