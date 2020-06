Pressestimme: 'Die Welt' zu gewalttätigen Demonstranten

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt' zu gewalttätigen Demonstranten:

"Oft genug schlecht bezahlt, halten die Polizistinnen und Polizisten dort den Kopf hin, wo sich die abstrakteren Freunde der liberalen Demokratie dafür zu vornehm sind. Sie schützen Demonstrationen von Menschen, die sie verachten und die das auch mit Spuckattacken, Flaschen- und Steinwürfen zeigen. Die Polizei muss sich stets zusammenreißen, denn hinter jedem Steinewerfer und Spucker lauert eine Handycam, die nur auf jene Bilder wartet, die dann zur Propaganda gegen die Polizei genutzt werden. Wie auch an diesem Wochenende. Dass in der Hauptstadt die Beweislast künftig zuungunsten der Sicherheitsbehörden umgekehrt wird, mutet grotesk an, verdeutlicht aber, dass Rot-Rot-Grün in Berlin wie beim Mietendeckel dem revolutionären Anspruch gerecht werden will: Sie wollen eine andere Republik."/be/DP/he