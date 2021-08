Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Laschet/Union

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Laschet/Union

Laschet muss jetzt Inhalte liefern, auch mal ins Risiko gehen. In Warschau hat er einen Anfang gemacht. Er beschwört Europas Zusammenhalt als wichtigste Antwort auf die neue Weltordnung unter Chinas Prägung. Davon mehr! Wie geht Klimaschutz mit bezahlbarem Strom, ohne massenhaft Industriearbeitsplätze zu verlieren? Das betet ein NRW-Regierungschef doch aus dem Effeff herunter. Oder die innere Sicherheit. Corona hat Gefahren verdeckt, etwa Hunderte islamistische Gefährder, die nicht abgeschoben werden können. Hier könnte die Union leicht Stimmen fangen. Und sich von der Lindner-FDP abgrenzen. Aus der CDU heißt es, es werde einen pointierten Endspurt geben. Aber Vorsicht: In zwei Wochen liegen erste Briefwahlunterlagen in der Post. Millionen könnten sich schon lange vor dem Wahltag am 26. September entschieden haben./al/DP/zb