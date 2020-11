Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zu Anschlag in Wien

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Anschlag in Wien:

"Das Blutbad von Wien reiht sich in diese Kette furchtbarer Ereignisse und lässt Schlimmes befürchten. Nämlich, dass auch an den religiösen Feiertagen, die bis Jahresende noch anstehen, mit Gewalttaten vonseiten islamistischer Täter zu rechnen ist. Umso wichtiger ist in dieser Situation, dass der Zentralrat der Muslime in Deutschland den Anschlag eindeutig verurteilt und unterstrichen hat, für die Unversehrtheit aller Menschen und für die Werte der freiheitlich demokratischen Grundordnung einzutreten. Denn was jetzt nicht hilft, ist Panik - wohl aber Solidarität und eine klare Haltung."/al/DP/he