Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Impfstrategie gegen Corona

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Impfstrategie gegen Corona:

"Es ist schwer zu verstehen, dass ein hoch entwickeltes Industrieland wie Deutschland beim Impfen nicht vorankommt. Wer, wenn nicht Bund und Länder, könnten bundesweit dafür sorgen, dass Impfstoff ver- oder geimpft wird und nicht im Lager vergammelt oder in Kühlschränken auf Abnehmer wartet. Zur Wahrheit gehört auch: Die in Teilen der Gesellschaft verbreitete Vollkaskomentalität kann in Zeiten einer Pandemie nicht funktionieren. Wer den Impfstoff von Astrazeneca ablehnt, weil er ihm nicht gut genug erscheint, darf ablehnen, muss sich danach aber wieder ganz hinten in der Impfschlange anstellen. Andere würden sich gern damit impfen lassen. 70 Prozent Wirksamkeit des Impfstoffes sind in jedem Fall ein Schutz, sehr viel besser als gar keine Impfung."/be/DP/he