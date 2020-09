Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Zukunft der Reisebranche

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Zukunft der Reisebranche:

"Die Lufthansa will gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Das kann sie aber nur, wenn sie heute schon weiß, welches Ziel sie ansteuert. Klar ist bisher nur, dass es länger dauern wird, bis sich eine "neue Normalität" abzeichnet. Klar ist auch, dass die neue Lufthansa deutlich kleiner sein wird. Alles andere ist neben der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa und auf globaler Ebene abhängig davon, wie sich die gesellschaftliche Debatte entwickelt. Möglicherweise haben sehr viele Menschen durch den erzwungenen Urlaub in Deutschland erkannt, dass diese Alternative gar nicht so schlecht ist. Möglicherweise gewinnt die Umweltdebatte vor diesem Hintergrund zusätzlich an Dynamik. Das alles zeigt: Die Zukunft der Tourismus- und der Luftfahrtindustrie ist nicht alleine von den Konzernlenkern zu lösen - sie ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung."/al/DP/nas