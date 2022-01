Provenir ernennt Waldemar Faltenberg zum Leiter der Expansion in der DACH-Region

Ernennung unterstreicht wachsende Präsenz des Unternehmens in der Region

Provenir, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Risikoanalyse-Software, gab heute die Ernennung von Waldemar Faltenberg zum Senior Sales Executive, DACH, bekannt, nachdem das Unternehmen 2021 ein rapides Wachstum und eine steigende Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen in der Region verzeichnete. Im Zuge der weltweiten Expansion von Provenir wird Faltenberg den Vertrieb in Österreich, Deutschland und der Schweiz leiten.

Faltenberg bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor in seine neue Rolle ein. Bevor er zu Provenir stieß, war er in leitenden Verkaufs- und Beraterpositionen bei der BFS finance GmbH, VR Smart Finanz AG, VR Leasing AG und Coface tätig, wo er Marketingstrategien entwickelte, Partnerschaften aufbaute und erweiterte und Kunden bei Digitalisierungsprojekten im Zuge der Modernisierung ihrer Online-Kanäle betreute.

„Waldemar verfügt über eine Fülle von Erfahrungen im deutschen Bankwesen und speziell in der Kreditrisikoanalyse“, sagte Frode Berg, Managing Director EMEA. „Eine steigende Zahl an Organisationen in der EMEA-Region entscheidet sich für Provenir als Partner in der Risikoanalyse. Waldemar steht an der Spitze unserer Bemühungen zur Anbahnung von Partnerschaften mit Fintech-Innovatoren und innovativen Banken, die Zugang zu branchenführender KI-gestützter Risikoanalyse-Software für Echtzeit-Kreditentscheidungen suchen.“

„Ich freue mich, zu diesem entscheidenden Zeitpunkt zu Provenir zu stoßen, zumal die Nachfrage nach Lösungen für Echtzeitprozesse infolge des Verlangens der Kunden nach augenblicklichen Entscheidungen exponentiell steigt“, sagte Waldemar. „Der Markt für Finanzdienstleistungen in der DACH-Region wächst rapide und ich sehe der Fortsetzung der Dynamik von Provenir in der Region erwartungsvoll entgegen.“

Die KI-gestützte Risikoanalyse-Software von Provenir ist das erste wahre Risikoanalysesystem der Branche. Es bietet einen umfassenden Echtzeitüberblick über einheitliche Entscheidungskriterien, Informationen von Drittparteien und historische Daten sowie automatisierte Analysen. Nutzer können durch eine einheitliche digitale Erfahrung die Platform-as-a-Service-(Paas)-Cloudlösung erzeugen, die am besten zu ihren Geschäftsbedürfnissen passt.

Über Provenir

Provenir ermöglicht es Fintech-Unternehmen, Finanzinstituten und Zahlungsanbietern, durch einen einfacheren Risikoanalyseprozess intelligentere Entscheidungen schneller zu treffen. Die cloudnativen No-Code-Saas-Produkte des Unternehmens bilden ein Risikoanalysesystem für Echtzeitkreditzusagen und machen es einfach, ausgeklügelte Entscheidungsfindungsabläufe schnell zu erstellen. Mit einem globalen Markt für nahtlos integrierte Informationen, leistungsstarken Modellen auf Basis von KI und maschinellem Lernen sowie Echtzeit-Erkenntnissen hat Provenir das Tempo der Entscheidungsfindung enorm beschleunigt. Provenir arbeitet mit bahnbrechenden Finanzdienstleistungsorganisationen in mehr als 40 Ländern zusammen und verarbeitet über zwei Milliarden Transaktionen pro Jahr.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220113005957/de/

Erin Lutz

Lutz Public Relations und Marketing (für Provenir)

949-293-1055 | erin@lutzpr.com